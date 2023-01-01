Микрофон Sony ECM-LV1, петличный, стерео, 3.5 мм
Код товара : УТ-00069507
Артикул : @ ECMLV1.SYU
3 990 ₽
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Гарантия 6 месяцев
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Описание
ECM-LV1 — это универсальный нагрудный микрофон, подходящий для использования в разных ситуациях. Он совместим с различными электронными устройствами и имеет сдержанный дизайн, что позволяет прикреплять его возле рта говорящего для оптимальной записи звука.
Четкий стереозвук
Использование микрофона ECM-LV1 избавит вас от необходимости направлять устройство. Ненаправленный капсюль микрофона ECM-LV1 обеспечивает запись четкого высококачественного звука с любого направления.
Можно использовать в сочетании с моделью ECM-W2BT
Совместное использование микрофонов ECM-LV1 и ECM-W2BT может облегчить съемочный процесс. Подключите микрофоны ECM-LV1 и ECM-W2BT к совместимой камере с цифровым звуковым интерфейсом, чтобы не беспокоиться о том, на каком расстоянии находится камера или в какую сторону она направлена.
Множество вариантов использования с различными устройствами
Микрофон ECM-LV1 можно использовать не только с фото- и видеокамерами, но и с различными электронными устройствами. Устройство совместимо с моделями, имеющими вход внешнего микрофона, например, ПК и цифровыми диктофонами.
Изысканный дизайн: клипса, вращающаяся на 360 градусов
Эта клипса позволяет прикрепить микрофон под любым углом и в любом положении: как в горизонтальном (на галстук или лацкан) или в вертикальном (на ободок кармана). Благодаря своим компактным размерам (32 мм в длину и 11 мм в диаметре) микрофон ECM-LV1 подходит для различных условий съемки, поскольку незаметен на одежде.
Ветрозащитный экран минимизирует шумы при уличной съемке
В комплект поставки ECM-LV1 входит поролоновый ветрозащитный экран, который уменьшает как шум ветра, так и звуки дыхания говорящего. В результате вы получите стабильную запись чистого звука даже при уличной съемке ветреным днем.
Запись без аккумулятора
Микрофон ECM-LV1 получает питание по кабелю от подключенного устройства.