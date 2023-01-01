Микрофон Sony ECM-GZ1M, направленный, варио, моно, MI интерфейс (уцененный)
Код товара : УТ-00063488
Артикул : ECMGZ1M.SYH (у)
Причина уценки:
Причина уценки: повреждена упаковка.
9 990 ₽
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Характеристики
Описание
Остронаправленный микрофон Sony ECM-GZ1M имеет 2 режима работы: Gun и Zoom. Gun – режим с фиксированной суперкардиоидной направленностью, а при выборе Zoom* направаленность подстраивается под фокусное расстояние вашей фото- или видеокамеры. Микрофон устанавливается в башмак Multi-Interface Shoe – стандартный башмак для камер Sony с 2012 года. Питание не требуется: микрофон работает от аккумулятора камеры. Запись производится в моно. Встроенные микрофоны камеры при работе ECM-GZ1M отключаются.
ECM-GZ1M позволяет в значительной мере подавить шумы камеры, а также снизить уровень фоновых звуков. Компактный размер делает его удобным при использовании с фотоаппаратами и небольшими любительскими видеокамерами Sony. В комплекте идет поролоновая ветрозащита и мягкий чехол. Умеренная цена делает его неплохим вариантом для любительской съемки. Микрофон может использоваться только с камерами Sony и только в положении на камере.
* режим Zoom работает не со всеми моделями камер. Пожалуйста, проверьте совместимость на официальной странице производителя