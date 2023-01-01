Описание

Легкий Bluetooth-микрофон Sony ECM-AW4 совместим с любым устройством, имеющим 3.5-мм линейный вход для микрофона, будь то видеокамера, зеркальный или беззеркальный фотоаппарат, диктофон и так далее. Микрофон использует протокол связи Bluetooth и автоматически выбирает канал связи. Использовать его очень просто: установите батарейки, подключите приемник к записывающему устройству, подключите наушники (в том случае, если вы хотите контролировать уровень сигнала и использовать обратную связь), включите оба устройства - и можно начинать. Светодиодный индикатор на корпусе сигнализирует о состоянии устройства (включено / выключено / присутствуют помехи / батарея разряжена).

От предыдущей версии (ECM-AW3) отличается цветом (черный вместо серебристого), более удобной формой клипсы, усовершенствованным протоколом связи (Bluetooth 3.0 вместо 2.0), индикацией разряда батареи (ранее отсутствовала).

Bluetooth-микрофон Sony ECM-AW4 можно использовать несколькими способами.

1. Использование в качестве самостоятельного беспроводного микрофона. Для этого закрепите микрофон на вашем объекте съемки, а приемник соедините с записывающим устройством (видеокамера, диктофон и т.д.) с помощью идущего в комплекте кабеля. Клипса-«крокодильчик» позволяет легко прицепить микрофон к нагрудному карману или лацкану пиджака. В комплекте есть эластичная наручная повязка для тех случаев, когда одежда объекта не дает возможности закрепить на ней микрофон. Функция обратной связи позволяет оператору разговаривать с носителем микрофона - например, давать ему подсказки во время съемки. Для этого требуется подключить к микрофону наушник. Речь оператора при этом не записывается на камеру. Для того, чтобы оператор мог слышать звук с микрофона, записывающее устройство должно быть оборудовано выходом для наушников.

2. Микрофон в качестве передатчика сигнала. Для этого нужен внешний микрофон, не требующий внешнего питания: например, петличный, ручной или настольный динамический микрофон. Этот внешний микрофон подключается к микрофону-передатчику кабелем (штекер 3.5 мм), встроенный в передатчике микрофон в этот момент выключается. Подключив таким образом, к примеру, ручной микрофон, вы получите возможность записывать интервью, передавая его от корреспондента к интервьюируемому и обратно.

3. Использование в качестве переговорного устройства. Подключите наушники к выходу для наушников и на микрофоне, и на приемнике. Поскольку приемник также снабжен встроенным микрофоном вы сможете свободно разговаривать друг с другом на расстоянии действия сигнала. Эта функция, к примеру, поможет оператору и ведущему общаться на расстоянии, находясь на большом мероприятии, до начала съемки или во время пауз между записью.

Каждое из устройств - приемник и передатчик - питается от 1 элемента типоразмера ААA. Cрок работы в непрерывном режиме: до 3 часов. В режиме ожидания: 9 часов для микрофона и 3 часа для приемника. Устройства не имеют функции автоматического отключения, поэтому не забывайте выключать их, когда они не используются.

Технические характеристики:

Протокол связи: Bluetooth 3.0

Рабочий диапазон: до 50 м (при отсутствии препятствий)

Система микрофона: всенаправленный, моно

Частотные характеристики: 300 Гц - 9 КГц

Источник питания: 1 элемент ААА, щелочной или никель-металлгидридный

Время непрерывной работы: до 3 часов (потребляемая мощность 0.3 Вт)

Размеры: 66 х 30 х 19 мм

Вес: 19 г (без батарейки)

Рабочая температура: от 5° до 40° С

Комплект поставки: