Объектив Sony E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS
Код товара : УТ-00036468
Артикул : SEL70350G.SYX
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
67
Минимальное фокусное расстояние, мм
70
Максимльное фокусное расстояние, мм
350
Относительное отверстие
1:4.5 – 1:6.3
Минимальная диафрагма
1:22 – 1:32
Минимальная дистанция фокусировки
1.1 – 1.5 м
Угол поля зрения
22° – 4°40'
Конструкция объектива
19 элементов в 13 группах (1 асферический, 3 низкодисперсионных ED)
Физические характеристики
Вес
625 г
Размеры товара
77 х 142 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда ALC-SH160
Описание
Компактный длиннофокусный объектив, созданный специально для беззеркальных камер Sony формата APS-C. Объектив легкий (всего 625 г), но при этом отличается высоким разрешением, быстрой и точной фокусировкой и приятным мягким рисунком (боке). Объектив оснащен оптическим стабилизатором OSS, который может работать вместе с матричным стабилизатором в камере (при наличии). Благодаря пыле- и влагозащищенной конструкции этот портативный объектив можно использовать в сложных погодных условиях. Хорошо подходит для фотографов–энтузиастов, любителей съемки дикой природы (птиц, животных), для путешествий, а также для всех прочих сюжетов, для которых необходимо соблюдение большой дистанции между фотографом и объектом съемки.