Объектив Sony E 55-210mm f/4.5-6.3 черный (SEL-55210) (уцененный)
Код товара:УТ-00096893
Артикул:@ SEL55210B (у)
Товар не найден
Описание
SONY NEX E 55-210mm f/4.5-6.3 (SEL55210) - недорогой и компактный телеобъектив для любительской съемки отдаленных объектов.
- Универсальный телеобъектив с 3,8-кратным зумом.
- Идеально подходит для широкого спектра съемочных ситуаций, в том числе для съемки спортивных мероприятий и природной съемки.
- Стильный, легкий и удобный объектив с высококачественным корпусом из алюминиевого сплава
- Оптический стабилизатор изображения Optical SteadyShot обеспечивает четкость и отсутствие размытия при съемке с рук. Бесшумный механизм видеосъемки.
- Два элемента из стекла с низкой дисперсией и два асферических элемента обеспечивают потрясающие оптические характеристики при любом уровне зума.
- Бесшумная и быстрая автофокусировка с внутренним механизмом: идеально подходит для фотографирования и HD-видеосъемки.
- 7-лепестковая циркулярная диафрагма обеспечивает красивое размытие заднего плана.
- Прямая ручная фокусировка с помощью невращающегося фокусировочного кольца во время автофокусировки: идеально подходит для точной, удобной ручной подстройки фокусировки.