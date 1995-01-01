Объектив Sony E 55-210mm f/4.5-6.3 черный (SEL-55210) (уцененный)

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Код товара: УТ-00096893 Артикул: @ SEL55210B (у) Код товара: УТ-00096893 Артикул: @ SEL55210B (у) SONY NEX E 55-210mm f/4.5-6.3 (SEL55210) - недорогой и компактный телеобъектив для любительской съемки отдаленных объектов. Товар не найден Задать вопрос Инструкции и документы Инструкция по эксплуатации Описание SONY NEX E 55-210mm f/4.5-6.3 (SEL55210) - недорогой и компактный телеобъектив для любительской съемки отдаленных объектов. Универсальный телеобъектив с 3,8-кратным зумом.

Идеально подходит для широкого спектра съемочных ситуаций, в том числе для съемки спортивных мероприятий и природной съемки.

Стильный, легкий и удобный объектив с высококачественным корпусом из алюминиевого сплава

Оптический стабилизатор изображения Optical SteadyShot обеспечивает четкость и отсутствие размытия при съемке с рук. Бесшумный механизм видеосъемки.

Два элемента из стекла с низкой дисперсией и два асферических элемента обеспечивают потрясающие оптические характеристики при любом уровне зума.

Бесшумная и быстрая автофокусировка с внутренним механизмом: идеально подходит для фотографирования и HD-видеосъемки.

7-лепестковая циркулярная диафрагма обеспечивает красивое размытие заднего плана.

Прямая ручная фокусировка с помощью невращающегося фокусировочного кольца во время автофокусировки: идеально подходит для точной, удобной ручной подстройки фокусировки. Видео Наш обзор

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