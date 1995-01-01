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Объектив Sony E 55-210mm f/4.5-6.3 черный (SEL-55210) (уцененный)

  • E 55-210mm f/4.5-6.3 черный (SEL-55210)
  • E 55-210mm f/4.5-6.3 черный (SEL-55210)
  • E 55-210mm f/4.5-6.3 черный (SEL-55210)
  • E 55-210mm f/4.5-6.3 черный (SEL-55210)
  • E 55-210mm f/4.5-6.3 черный (SEL-55210)
  • E 55-210mm f/4.5-6.3 черный (SEL-55210)
  • E 55-210mm f/4.5-6.3 черный (SEL-55210)
  • E 55-210mm f/4.5-6.3 черный (SEL-55210)
  • E 55-210mm f/4.5-6.3 черный (SEL-55210)
Код товара:УТ-00096893
Артикул:@ SEL55210B (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

SONY NEX E 55-210mm f/4.5-6.3 (SEL55210) - недорогой и компактный телеобъектив для любительской съемки отдаленных объектов.

  • Универсальный телеобъектив с 3,8-кратным зумом.
  • Идеально подходит для широкого спектра съемочных ситуаций, в том числе для съемки спортивных мероприятий и природной съемки.
  • Стильный, легкий и удобный объектив с высококачественным корпусом из алюминиевого сплава
  • Оптический стабилизатор изображения Optical SteadyShot обеспечивает четкость и отсутствие размытия при съемке с рук. Бесшумный механизм видеосъемки.
  • Два элемента из стекла с низкой дисперсией и два асферических элемента обеспечивают потрясающие оптические характеристики при любом уровне зума.
  • Бесшумная и быстрая автофокусировка с внутренним механизмом: идеально подходит для фотографирования и HD-видеосъемки.
  • 7-лепестковая циркулярная диафрагма обеспечивает красивое размытие заднего плана.
  • Прямая ручная фокусировка с помощью невращающегося фокусировочного кольца во время автофокусировки: идеально подходит для точной, удобной ручной подстройки фокусировки.