Объектив Sony E 50mm f/1.8 OSS (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075743
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-19/02
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140743
Тип объектива стандартный, широкоугольный, Фиксированный фокус
Фокусное расстояние постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.39 м
Особенности автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, ультразвуковой мотор
Максимальный угол обзора 32 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.8
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 7
Крепление
Байонет E-mount
Диаметр резьбы для светофильтра 49 мм
Линзы
Число групп элементов 8
Число элементов 9
Размеры и вес
Диаметр 62 мм
Длина 62 мм
Вес 202 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
# 7230731
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, коробка, документы
Гарантия 90 дней.