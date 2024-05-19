Объектив Sony E 50mm f/1.8 OSS (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075743 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-19/02

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие следы эксплуатации. 18 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140743

Тип объектива стандартный, широкоугольный, Фиксированный фокус

Фокусное расстояние постоянное

Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.39 м

Особенности автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, ультразвуковой мотор

Максимальный угол обзора 32 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.8

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 7

Крепление

Байонет E-mount

Диаметр резьбы для светофильтра 49 мм

Линзы

Число групп элементов 8

Число элементов 9

Размеры и вес

Диаметр 62 мм

Длина 62 мм

Вес 202 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

# 7230731

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, коробка, документы

Гарантия 90 дней.

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