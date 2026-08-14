Объектив Sony E 50mm f/1.8 OSS, серебристый (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00096229 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-08-14/04 Код товара: УТ-00096229 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-08-14/04 Объектив, система Sony E Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара: УТ-00096229 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Умеренные следы эксплуатации

Пробег: нет информации

S/n: 2012852

Комплектация: Объектив, крышка передняя, крышка задняя бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Sony E Тип б/у товара Объективы Описание Код товара: УТ-00096229 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Умеренные следы эксплуатации

Пробег: нет информации

S/n: 2012852

Комплектация: Объектив, крышка передняя, крышка задняя бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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