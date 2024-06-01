Объектив Sony E 50mm f/1.8 OSS (SEL-50F18) черный (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076081 Артикул : б/у-КП32 К 2024-06-01/2

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Описание Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.39 м

Максимальный угол обзора 32 град. мин

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.8

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 7

Байонет E-mount

Диаметр резьбы для светофильтра 49 мм

Число групп элементов 8

Число элементов 9

Длина 62 мм

Вес 202 г Код товара: 141081

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки, бленда, коробка.

Гарантия 90 дней.

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