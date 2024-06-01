Объектив Sony E 50mm f/1.8 OSS (SEL-50F18) черный (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00076081
Артикул : б/у-КП32 К 2024-06-01/2
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.39 м
Максимальный угол обзора 32 град. мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.8
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 7
Байонет E-mount
Диаметр резьбы для светофильтра 49 мм
Число групп элементов 8
Число элементов 9
Длина 62 мм
Вес 202 г
Код товара: 141081
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки, бленда, коробка.
Гарантия 90 дней.