Объектив Sony E 50mm f/1.8 OSS (SEL-50F18)
Код товара:УТ-00018221
Артикул:# SEL50F18B
Товар не найден
Характеристики
Комплектациякрышки передняя и задняя, бленда ALC-SH116
Вес202 г
Размеры62 х 62 мм
Объектив, системаSony E
Минимальное фокусное расстояние, мм50
Максимальное фокусное расстояние, мм50
Угол поля зрения32°
Формат матрицыAPS-C
Минимальная диафрагма1/22
Относительное отверстие1,8
Диаметр светофильтра, мм49
Число лепестков диафрагмы7
Минимальная дистанция фокусировки0.39 м
Конструкция объектива9 элементов в 8 группах
Оптическая стабилизацияЕсть
Описание
SONY NEX 50/1.8 - классический фикс-фокальный объектив для беззеркальных камер Sony NEX. Фокусное расстояние (75 мм в 35-мм эквиваленте) хорошо подходит для создания портретов, натюрмортов, и т.п. Широкое диафрагменное отверстие позволяет сильно размывать фон для создания акцента на объекте. Что не очень характерно для фиксов - данный объектив оснащен оптическим стабилизатором изображения, что позволяет снимать при слабом освещении без дополнительного света. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, это не только красиво, но еще и надежно. Функция "прямая ручная фокусировка" позволяет в любой момент внести коррекцию поворотом фокусировочного кольца.