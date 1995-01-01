Объектив Sony E 20mm f/2.8 (APS-C)
Код товара:УТ-00093393
Артикул:# SEL20F28.AE
Товар не найден
Описание
SONY E 20/2.8 (SEL-20F28) - сверхкомпактный объектив-"блинчик". Не занимает много места, делает вашу камеру NEX по-настоящему карманной. Фокусное расстояние составляет 30 мм в пленочном эквиваленте. Широкий угол поля зрения (70°) позволяет вместить в кадр все необходимые детали. Объектив обладает достаточно высокой светосилой для вечерней съемки с естественным освещением. Корпус выполнен из алюминия.
Характеристики
- Байонет: Sony E (APS-C)
- Фокусное расстояние: 20 мм
- Относительное отверстие: 1/2.8
- Минимальная диафрагма: 1/16
- Минимальная дистанция фокусировки: 0.2 м
- Угол поля зрения: 70°
- Конструкция объектива: 6 элементов в 6 группах
- Диаметр светофильтра: 49 мм
- Физические характеристики
- Вес: 69 г
- Размеры: 62.6 x 20.4 мм
- Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда ALC-SH113