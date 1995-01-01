Объектив Sony E 20mm f/2.8 (APS-C)

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Код товара: УТ-00093393 Артикул: # SEL20F28.AE Код товара: УТ-00093393 Артикул: # SEL20F28.AE SONY E 20/2.8 (SEL-20F28) - сверхкомпактный объектив-"блинчик". Не занимает много места, делает вашу камеру NEX по-настоящему карманной. Фокусное расстояние составляет 30 мм в пленочном эквиваленте. Широкий угол поля зрения (70°) позволяет вместить в кадр все необходимые детали. Объектив обладает достаточно высокой светосилой для вечерней съемки с естественным освещением. Корпус выполнен из алюминия. Товар не найден Задать вопрос Инструкции и документы Инструкция по эксплуатации Описание SONY E 20/2.8 (SEL-20F28) - сверхкомпактный объектив-"блинчик". Не занимает много места, делает вашу камеру NEX по-настоящему карманной. Фокусное расстояние составляет 30 мм в пленочном эквиваленте. Широкий угол поля зрения (70°) позволяет вместить в кадр все необходимые детали. Объектив обладает достаточно высокой светосилой для вечерней съемки с естественным освещением. Корпус выполнен из алюминия. Характеристики Байонет: Sony E (APS-C)

Sony E (APS-C) Фокусное расстояние: 20 мм

20 мм Относительное отверстие: 1/2.8

1/2.8 Минимальная диафрагма: 1/16

1/16 Минимальная дистанция фокусировки: 0.2 м

0.2 м Угол поля зрения: 70°

70° Конструкция объектива: 6 элементов в 6 группах

6 элементов в 6 группах Диаметр светофильтра: 49 мм

49 мм Физические характеристики Вес: 69 г Размеры: 62.6 x 20.4 мм

Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда ALC-SH113 Видео Наш обзор

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