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Объектив Sony E 20mm f/2.8 (APS-C)

  • E 20mm f/2.8 (APS-C)
  • E 20mm f/2.8 (APS-C)
  • E 20mm f/2.8 (APS-C)
  • E 20mm f/2.8 (APS-C)
  • E 20mm f/2.8 (APS-C)
  • E 20mm f/2.8 (APS-C)
  • E 20mm f/2.8 (APS-C)
  • E 20mm f/2.8 (APS-C)
  • E 20mm f/2.8 (APS-C)
Код товара:УТ-00093393
Артикул:# SEL20F28.AE

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

SONY E 20/2.8 (SEL-20F28) - сверхкомпактный объектив-"блинчик". Не занимает много места, делает вашу камеру NEX по-настоящему карманной. Фокусное расстояние составляет 30 мм в пленочном эквиваленте. Широкий угол поля зрения (70°) позволяет вместить в кадр все необходимые детали. Объектив обладает достаточно высокой светосилой для вечерней съемки с естественным освещением. Корпус выполнен из алюминия.

Характеристики

  • Байонет: Sony E (APS-C)
  • Фокусное расстояние: 20 мм
  • Относительное отверстие: 1/2.8
  • Минимальная диафрагма: 1/16
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.2 м
  • Угол поля зрения: 70°
  • Конструкция объектива: 6 элементов в 6 группах
  • Диаметр светофильтра: 49 мм
  • Физические характеристики
    • Вес: 69 г
    • Размеры: 62.6 x 20.4 мм
  • Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда ALC-SH113