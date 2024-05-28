Объектив Sony E 18-55mm F3.5-5.6 OSS Silver (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075979 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-28/05

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Задать вопрос Причина уценки: потертости, мелкие царапины, нет крышек. 10 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140979 Тип

объектив

Тип объектива

стандартный

Фокусное расстояние

переменное

Мин. фокусное расстояние

18 мм

Макс. фокусное расстояние

55 мм

Кратность зума

3.1x

Минимальное расстояние фокусировки

0.25 м

Особенности

автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, только для неполнокадровых фотоаппаратов, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Углы обзора

Минимальный угол обзора

29 град.мин

Максимальный угол обзора

76 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

3.5

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии

5.6

Число лепестков диафрагмы

7

Крепление

Байонет

Sony E

Диаметр резьбы для светофильтра

49 мм

Линзы

Число групп элементов

9

Число элементов

11

Число асферических элементов

4

Размеры и вес

Диаметр

62 мм

Длина

60 мм

Вес

194 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: потертости, мелкие царапины, нет крышек.

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: 2669409

Комплектация: объектив

Гарантия 90 дней.

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