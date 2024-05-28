Объектив Sony E 18-55mm F3.5-5.6 OSS Silver (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075979
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-28/05
Причина уценки:
потертости, мелкие царапины, нет крышек.
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 140979
Тип
объектив
Тип объектива
стандартный
Фокусное расстояние
переменное
Мин. фокусное расстояние
18 мм
Макс. фокусное расстояние
55 мм
Кратность зума
3.1x
Минимальное расстояние фокусировки
0.25 м
Особенности
автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, только для неполнокадровых фотоаппаратов, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Углы обзора
Минимальный угол обзора
29 град.мин
Максимальный угол обзора
76 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
3.5
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
5.6
Число лепестков диафрагмы
7
Крепление
Байонет
Sony E
Диаметр резьбы для светофильтра
49 мм
Линзы
Число групп элементов
9
Число элементов
11
Число асферических элементов
4
Размеры и вес
Диаметр
62 мм
Длина
60 мм
Вес
194 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: потертости, мелкие царапины, нет крышек.
s\n: 2669409
Комплектация: объектив
Гарантия 90 дней.
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