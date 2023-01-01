Sony 18-200mm f/3.5-6.3 OSS LE (SEL-18200LE) - облегченная версия универсального 11-кратного зума для камер Sony NEX: если обычный SEL-18200 весит 524 г, то SEL-18200-LE - 460. В оптическую схему добавлены два элемента из стекла со сверхнизкой дисперсией, для лучшей коррекции хроматических аберраций (цветной каемки по границам контрастов). Как и прежде, 4 асферических элемента в оптической схеме корректируют линейные искажения и обеспечивают высокую резкость и контрастность. Красивое размытие фона обеспечивает 7-лепестковая циркулярная (скругленная) диафрагма. Встроенный оптический стабилизатор Optical SteadyShot помогает избежать смазывания при недостаточном освещении.