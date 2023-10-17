Описание

Код товара: 135864

Формат: APS-C (crop)

Тип: Переменное фокусное расстояние (зум)

Фокус: Автофокус

Система: Sony E

Год начала производства: 2010

Оптическая схема: 17 элементов в 12 группах (4As+1ED)

Особенности: Стабилизатор.

Sony E 18-200 mm f/ 3.5-6.3 OSS (SEL18200) - универсальный объектив с переменным фокусным расстоянием для цифровых беззеркальных камер и камкодеров системы Sony E.

Усовершенствованый оптический стабилизатор изображения OSS на 3 ступени с автоматическим включением активного видео режима.

Встроенный привод автофокуса и диафрагмы оптимизирован и для съёмки видео по части бесшумности и плавности. Линейный микромотор.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, Особенности: линзы чистые, была произведена замена шлейфа, объектив работает.

Комплектация:-; sn:2010754;

Гарантия 14 дней.