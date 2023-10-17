Объектив Sony E 18-200/3.5-6.3 OSS LE (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070853
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-10-17
Причина уценки:
Особенности: линзы чистые, была произведена замена шлейфа, объектив работает.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 135864
Формат: APS-C (crop)
Тип: Переменное фокусное расстояние (зум)
Фокус: Автофокус
Система: Sony E
Год начала производства: 2010
Оптическая схема: 17 элементов в 12 группах (4As+1ED)
Особенности: Стабилизатор.
Sony E 18-200 mm f/ 3.5-6.3 OSS (SEL18200) - универсальный объектив с переменным фокусным расстоянием для цифровых беззеркальных камер и камкодеров системы Sony E.
Усовершенствованый оптический стабилизатор изображения OSS на 3 ступени с автоматическим включением активного видео режима.
Встроенный привод автофокуса и диафрагмы оптимизирован и для съёмки видео по части бесшумности и плавности. Линейный микромотор.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, Особенности: линзы чистые, была произведена замена шлейфа, объектив работает.
Комплектация:-; sn:2010754;
Гарантия 14 дней.