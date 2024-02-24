Объектив Sony E 18-135MM F3.5-5.6 OSS (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073606 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-02-24/1

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации. 32 000 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138606 Тип объектива: телеобъектив, универсальный

Фокусное расстояние: переменное

Байонет: Sony E

Мин. фокусное расстояние: 18 мм

Макс. фокусное расстояние: 135 мм

Диафрагма: f/3.5 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: объектив, передняя крышка, бленда.

Гарантия 90 дней.

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