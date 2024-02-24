Объектив Sony E 18-135MM F3.5-5.6 OSS (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073606
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-02-24/1
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
32 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 138606
Тип объектива: телеобъектив, универсальный
Фокусное расстояние: переменное
Байонет: Sony E
Мин. фокусное расстояние: 18 мм
Макс. фокусное расстояние: 135 мм
Диафрагма: f/3.5
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: объектив, передняя крышка, бленда.
Гарантия 90 дней.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.