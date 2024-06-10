Описание

Код товара: 141258

Широкий диапазон фокусных расстояний, от 18-миллиметрового широкоугольного до 135-миллиметрового телеобъектива, позволяет охватывать различные объекты и сюжеты. Кроме того, этот легкий, компактный и универсальный объектив для камер с сенсором формата APS-C и байонетом E обеспечивает быструю, точную и тихую автофокусировку и идеально подходит для ежедневной съемки.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 - ( Потертости на корпусе, микроцарпина на просветлении передней линзы)

Комплектация: Крышка задняя, бленда

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения