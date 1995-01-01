Описание

Объектив с сервоприводом Sony E PZ 18-110mm f/4 G OSS создан для видеосъемки на камеры формата APS-C или Супер-35 с профессиональным, кинематографическим качеством. Технология Smooth Motion Optics минимизирует такие нежелательные эффекты, как осевой сдвиг изображения при трансфокации, сдвиг точки фокусировки при трансфокации и изменение поля зрения («дыхание») при изменении дистанции фокусировки. Эти эффекты можно в полной мере наблюдать практически на любом объективе для фотокамер, зеркальных или беззеркальных: для фотографирования они не принципиальны и поэтому сознательно не исправляются, чтобы не повышать себестоимость производства. Дело в том, что такие исправления требует применения особых оптических схем и значительного числа элементов из специального стекла. Так, в схеме 18-110mm f/4 G OSS применяется 6 асферических элементов и 3 элемента из стекла с особо низкой дисперсией (ED).

Качество изображения нового объектива превосходит требования формата 4К, изображение резкое и контрастное с точной передачей деталей и цветовых оттенков. Постоянная диафрагма f/4 обеспечивает достаточно широкие возможности по управлению степенью расфокусировки фона, при этом размеры объектива сохраняются на том уровне, который позволяет использовать его не только с профессиональным камкордерами, но и с беззеркальными камерами Sony Alpha. Оптический стабилизатор изображения эффективно компенсирует дрожание и раскачивание камеры.

Встроенный сервопривод трансфокатора обеспечивает плавное зуммирование без необходимости применять дополнительные приспособления типа follow-focus. Тем не менее, если вам нужен максимальный контроль над скоростью и точностью трансфокации, их можно применять в ручном режиме: зубцы на на всех трех кольцах полностью совместимы со стандартными внешними приводами. Что интересно, направления вращения кольца трансфокации можно изменить на обратное.

Объектив располагает множеством органов управления: трансфокатор и диафрагму можно принудительно заблокировать отдельными переключателями, отдельный переключатель предназначен для ступенчатого / бесступенчатого изменения диафрагмы. Для перехода от автоматической фокусировке к ручной и обратно достаточно просто немного потянуть кольцо на себя / от себя. Широкий ход всех колец обеспечивает высокую точность и плавность управления.

Sony E PZ 18-110mm f/4 G OSS выполнен в достаточно компактном металлическом корпусе и имеет защиту от проникновения пыли и влаги. В комплекте поставляется чехол, бленда, крышки и крепление для штатива (лапка).