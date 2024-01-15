Объектив Sony E 18-105mm f/4 G OSS PZ (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072810 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-01-15

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие царапины и потёртости корпуса. 37 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Объектив G для камер с байонетом Е обеспечивает потрясающее качество изображения при фото- и видеосъемке благодаря гибким возможностям зума 6х. Постоянная светосила f/4 для фокусных расстояний — от широкоугольного 18 мм до среднего длиннофокусного 105 мм — обеспечивает высокий контраст и разрешение. Ручка и кольцо зума на тубусе объектива позволяют контролировать скорость зумирования и устойчивость камеры.



Прибл. 6-кратный моторизованный зум;

Постоянное максимальное значение диафрагмы F4;

7-лепестковая круговая диафрагма;

Диаметр фильтра (мм) 72мм;

Вес 427 г. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-, небольшие царапины и потёртости корпуса.

Комплектация: бленда.

Гарантия 14 дней.

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