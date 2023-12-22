Объектив Sony E 18-105mm f/4 G OSS PZ (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072406
Артикул : б/у-РнД К 2023-12-22
Причина уценки:
Небольшая запыленность передней линзы
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137406
Sony 18-105mm f/4 G OSS PZ E (SEL-P18105G) - универсальный зум-объектив, превосходно подходящий в качестве штатного. Охватывая широкий диапазон фокусных расстояний, он может использоваться для съемки большинства сюжетов - от панорама и пейзажей до портретов. Плавное управление трансфокацией с помощью рычажка на корпусе (PZ, Power Zoom) и встроенный оптический стабилизатор изображения делают его особенно актуальным для съемки видео. Объектив предназначен для камер Sony с матрицей APS-C, с полнокадровыми моделями он может использоваться только в кроп-режиме, в противном случае неизбежно очень сильное виньетирование.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: Передняя и задняя крышки, бленда
Гарантия 90 дней.