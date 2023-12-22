Описание

Код товара: 137406

Sony 18-105mm f/4 G OSS PZ E (SEL-P18105G) - универсальный зум-объектив, превосходно подходящий в качестве штатного. Охватывая широкий диапазон фокусных расстояний, он может использоваться для съемки большинства сюжетов - от панорама и пейзажей до портретов. Плавное управление трансфокацией с помощью рычажка на корпусе (PZ, Power Zoom) и встроенный оптический стабилизатор изображения делают его особенно актуальным для съемки видео. Объектив предназначен для камер Sony с матрицей APS-C, с полнокадровыми моделями он может использоваться только в кроп-режиме, в противном случае неизбежно очень сильное виньетирование.



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: Передняя и задняя крышки, бленда

Гарантия 90 дней.