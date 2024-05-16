Объектив Sony E 18-105mm f/4 G OSS PZ (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075700
Артикул : б/у-Крд К 2024-05-16
Причина уценки:
Мелкие потертости, следы эксплуатации
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип объектива
zoom-объектив, Стандартный зум объектив, Универсальный, зум-объектив
Фокусное расстояние
переменное
Мин. фокусное расстояние
18 мм
Макс. фокусное расстояние
105 мм
Кратность зума
5.8x
Минимальное расстояние фокусировки в режиме макросъемки
0.45 м
Особенности
автоматическая фокусировка
Углы обзора
Минимальный угол обзора
15 град.мин
Максимальный угол обзора
76 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
4
Минимальная диафрагма (F)
22
Число лепестков диафрагмы
7
Крепление
Байонет
Sony E
Диаметр резьбы для светофильтра
72 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-. Мелкие царапины и потёртости, следы эксплуатации
Комплектация: крышки, бленда, коробка;
Гарантия 14 дней.