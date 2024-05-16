Объектив Sony E 18-105mm f/4 G OSS PZ (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075700 Артикул : б/у-Крд К 2024-05-16

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Задать вопрос Причина уценки: Мелкие потертости, следы эксплуатации 39 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Тип объектива

zoom-объектив, Стандартный зум объектив, Универсальный, зум-объектив

Фокусное расстояние

переменное

Мин. фокусное расстояние

18 мм

Макс. фокусное расстояние

105 мм

Кратность зума

5.8x

Минимальное расстояние фокусировки в режиме макросъемки

0.45 м

Особенности

автоматическая фокусировка

Углы обзора

Минимальный угол обзора

15 град.мин

Максимальный угол обзора

76 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

4

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии

4

Минимальная диафрагма (F)

22

Число лепестков диафрагмы

7

Крепление

Байонет

Sony E

Диаметр резьбы для светофильтра

72 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-. Мелкие царапины и потёртости, следы эксплуатации

Комплектация: крышки, бленда, коробка;

Гарантия 14 дней.

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