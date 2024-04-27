Объектив Sony E 16mm f/2.8 (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075311 Артикул : б/у-Крд К 2024-04-27



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Описание Код товара: 140311 Тип

объектив

Тип объектива

3D-объектив, широкоугольный, Фиксированный фокус, зум-объектив

Фокусное расстояние

постоянное

Фокусное расстояние фикс-объектива

16 мм

Минимальное расстояние фокусировки

0.24 м

Особенности

автоматическая фокусировка

Углы обзора

Минимальный угол обзора

83 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

2.8

Минимальная диафрагма (F)

22

Число лепестков диафрагмы

7

Крепление

Байонет

Sony E

Диаметр резьбы для светофильтра

49 мм

Линзы

Число групп элементов

5

Число элементов

5

Размеры и вес

Диаметр

62 мм

Длина

22.5 мм

Вес

67 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : отличное

Комплектация:крышка бойонета,крышка обьектива

Гарантия 90 дней.

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