Объектив Sony E 16mm f/2.8 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075311
Артикул : б/у-Крд К 2024-04-27
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Описание
Код товара: 140311
Тип
объектив
Тип объектива
3D-объектив, широкоугольный, Фиксированный фокус, зум-объектив
Фокусное расстояние
постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива
16 мм
Минимальное расстояние фокусировки
0.24 м
Особенности
автоматическая фокусировка
Углы обзора
Минимальный угол обзора
83 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
2.8
Минимальная диафрагма (F)
22
Число лепестков диафрагмы
7
Крепление
Байонет
Sony E
Диаметр резьбы для светофильтра
49 мм
Линзы
Число групп элементов
5
Число элементов
5
Размеры и вес
Диаметр
62 мм
Длина
22.5 мм
Вес
67 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : отличное
Комплектация:крышка бойонета,крышка обьектива
Гарантия 90 дней.