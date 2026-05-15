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Объектив Sony E 16-55mm f/2.8 G (состояние 5-) (б/у)

  • E 16-55mm f/2.8 G (состояние 5-)
  • E 16-55mm f/2.8 G (состояние 5-)
  • E 16-55mm f/2.8 G (состояние 5-)
  • E 16-55mm f/2.8 G (состояние 5-)
  • E 16-55mm f/2.8 G (состояние 5-)
  • E 16-55mm f/2.8 G (состояние 5-)
  • E 16-55mm f/2.8 G (состояние 5-)
  • E 16-55mm f/2.8 G (состояние 5-)
  • E 16-55mm f/2.8 G (состояние 5-)
  • E 16-55mm f/2.8 G (состояние 5-)
  • E 16-55mm f/2.8 G (состояние 5-)
  • E 16-55mm f/2.8 G (состояние 5-)
  • E 16-55mm f/2.8 G (состояние 5-)
  • E 16-55mm f/2.8 G (состояние 5-)
  • E 16-55mm f/2.8 G (состояние 5-)
Код товара:УТ-00093892
Артикул:б/у-КП32 К 2026-05-15/6

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации
Пробег:
S/n: 1826234
Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки, бленда.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.