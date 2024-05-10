Объектив Sony E 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650) (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075535 Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-10

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации. Снят с продажи К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары. Задать вопрос

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Описание Тип объектива Zoom-объектив

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 16 мм

Макс. фокусное расстояние 50 мм

Кратность зума 3.1x

Минимальное расстояние фокусировки 0.25 м

Минимальный угол обзора 32 град.мин

Максимальный угол обзора 83 град.мин

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 3.5

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6

Число лепестков диафрагмы 7

Байонет Sony E (APS-C)

Диаметр резьбы для светофильтра 40.5 мм

Число групп элементов 8

Число элементов 9

Число асферических элементов 4

Число низкодисперсных элементов 1

Диаметр 64.7 мм

Длина 29.9 мм

Вес 116 г Код товара: 140535

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: объектив, передняя крышка.

Гарантия 90 дней.

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