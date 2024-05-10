Объектив Sony E 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650) (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075535
Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-10
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип объектива Zoom-объектив
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 16 мм
Макс. фокусное расстояние 50 мм
Кратность зума 3.1x
Минимальное расстояние фокусировки 0.25 м
Минимальный угол обзора 32 град.мин
Максимальный угол обзора 83 град.мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 3.5
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6
Число лепестков диафрагмы 7
Байонет Sony E (APS-C)
Диаметр резьбы для светофильтра 40.5 мм
Число групп элементов 8
Число элементов 9
Число асферических элементов 4
Число низкодисперсных элементов 1
Диаметр 64.7 мм
Длина 29.9 мм
Вес 116 г
Код товара: 140535
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: объектив, передняя крышка.
Гарантия 90 дней.