Описание

SONY SELP1650 - Объектив 16-50 мм с мощным электронным зумом, стеклом с низкой дисперсией и оптическим стабилизатором изображения Optical SteadyShot. Объектив, который всегда с вами - благодаря тонкому и компактному корпусу, до 29,9 мм в сложенном состоянии, он идеально подходит для путешествий. Удобное зумирование - первый объектив с байонетом E и электронным зумом, работает быстро и бесшумно – идеально подходит для видеосъемки. Объектив готов к съемке сразу после включения камеры.

Производительность большого объектива: стекло со сверхнизкой дисперсией и четыре асферических элемента объектива обеспечивают четкие изображения без искажений. Высококлассный эффект размытия: благодаря круговой диафрагме, можно создавать привлекательные эффекты размытия переднего или заднего плана. Встроенная стабилизация изображения: оптический стабилизатор Optical SteadyShot не только снижает эффект сотрясения камеры при съемке с рук, но и повышает качество съемки в условиях низкой освещенности.

Описание производителя.