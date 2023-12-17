Объектив Sony E 16-50mm f/3.5-5.6 PZ OSS (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072219
Артикул : б/у-Н1 К 2023-12-17
Причина уценки:
Мелкие царапины и потёртости корпуса.
5 500 ₽
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Описание
Код товара: 137219
Формат: APS-C (crop)
Тип: Переменное фокусное расстояние (зум)
Фокус: Автофокус
Система: Sony E
Год начала производства: 2013
Оптическая схема: 9 элементов в 8 группах
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости корпуса.
Комплектация: крышки; 2548890;
Гарантия 90 дней.
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