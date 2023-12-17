Объектив Sony E 16-50mm f/3.5-5.6 PZ OSS (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072219 Артикул : б/у-Н1 К 2023-12-17

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Задать вопрос Причина уценки: Мелкие царапины и потёртости корпуса. 5 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137219 Формат: APS-C (crop)

Тип: Переменное фокусное расстояние (зум)

Фокус: Автофокус

Система: Sony E

Год начала производства: 2013

Оптическая схема: 9 элементов в 8 группах Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости корпуса.

Комплектация: крышки; 2548890;

Гарантия 90 дней.

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