Описание

Код товара: 137404

Стандартный зум-объектив с электронным приводом трансфокатора.

Шаговый двигатель позволяет плавно, без рывков изменять фокусное расстояние при съемке видео. Конструкция объектива весьма интересная: на корпусе располагается вращающееся кольцо и ползунок. В авторежиме они оба управляют зуммированием, а в режиме ручной фокусировки кольцо отвечает за наведение на резкость, что достаточно удобно.

Оптическая схема включает 1 элемент с низкой дисперсией (ED) и сразу 4 асферических элемента, вместе они корректируют все виды искажений: искривление поля, сферические и хроматические аберрации.



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние :

Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышка, бленда.

Гарантия 90 дней.