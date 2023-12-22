Объектив Sony E 16-50mm f/3.5-5.6 OSS (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072404
Артикул : б/у-РнД К 2023-12-22
Причина уценки:
Присутствует пыль на линзах, на открытых и средних значениях диафрагмы влияния пыли на изображение нет.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137404
Стандартный зум-объектив с электронным приводом трансфокатора.
Шаговый двигатель позволяет плавно, без рывков изменять фокусное расстояние при съемке видео. Конструкция объектива весьма интересная: на корпусе располагается вращающееся кольцо и ползунок. В авторежиме они оба управляют зуммированием, а в режиме ручной фокусировки кольцо отвечает за наведение на резкость, что достаточно удобно.
Оптическая схема включает 1 элемент с низкой дисперсией (ED) и сразу 4 асферических элемента, вместе они корректируют все виды искажений: искривление поля, сферические и хроматические аберрации.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние :
Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышка, бленда.
Гарантия 90 дней.