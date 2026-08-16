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Объектив Sony E 10-18mm f/4 OSS (SEL-1018) (состояние 4) (б/у)

  • E 10-18mm f/4 OSS (SEL-1018) (состояние 4)
  • E 10-18mm f/4 OSS (SEL-1018) (состояние 4)
  • E 10-18mm f/4 OSS (SEL-1018) (состояние 4)
  • E 10-18mm f/4 OSS (SEL-1018) (состояние 4)
  • E 10-18mm f/4 OSS (SEL-1018) (состояние 4)
  • E 10-18mm f/4 OSS (SEL-1018) (состояние 4)
  • E 10-18mm f/4 OSS (SEL-1018) (состояние 4)
  • E 10-18mm f/4 OSS (SEL-1018) (состояние 4)
  • E 10-18mm f/4 OSS (SEL-1018) (состояние 4)
  • E 10-18mm f/4 OSS (SEL-1018) (состояние 4)
  • E 10-18mm f/4 OSS (SEL-1018) (состояние 4)
Код товара:УТ-00096299
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-08-16

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
S/n: 1817456
Комплектация: объектив, крышки, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.