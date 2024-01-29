Объектив Sony DT 75-300mm f/4.5-5.6 (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073041 Артикул : б/у-РнД К 2024-01-29

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Описание Код товара: 138041

Байонет Sony A

Минимальное фокусное расстояни 75 мм

Максимальное фокусное расстояние 300 мм

Максимальное диафрагменное число f/4.5-5.6

Стабилизация изображения нет

Совместимость с полнокадровыми фотоаппаратами да

Конструкция Число элементов 13

Число групп элементов 10

Число лепестков диафрагмы 7

Диаметр резьбы для светофильтра 55 мм

Функциональные особенности

Минимальная дистанция фокусировки 1.5 м

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышка, бленда.

Гарантия 90 дней.

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