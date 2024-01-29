Объектив Sony DT 75-300mm f/4.5-5.6 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073041
Артикул : б/у-РнД К 2024-01-29
Причина уценки:
следы использования
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138041
Байонет Sony A
Минимальное фокусное расстояни 75 мм
Максимальное фокусное расстояние 300 мм
Максимальное диафрагменное число f/4.5-5.6
Стабилизация изображения нет
Совместимость с полнокадровыми фотоаппаратами да
Конструкция Число элементов 13
Число групп элементов 10
Число лепестков диафрагмы 7
Диаметр резьбы для светофильтра 55 мм
Функциональные особенности
Минимальная дистанция фокусировки 1.5 м
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышка, бленда.
Гарантия 90 дней.