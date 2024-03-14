Объектив Sony DT 55-300mm f/4.5-5.6 SAM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074021
Артикул : б/у-Н1 К 2024-03-14
Причина уценки:
Без потертостей и царапин;
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139021
Характеристики:
Формат: APS-C (crop)
Тип: Переменное фокусное расстояние (зум)
Фокус: Автофокус
Система: Sony A / Minolta A
Год начала производства: 2012
Оптическая схема: 12 элементов в 9 группах (1ED)
Sony DT 55-300mm F4.5-5.6 SAM (SAL55300) - бюджетный телезум для цифровых зеркальных фотокамер Альфа, оснащенных датчиками изображения формата APS-C.
Объектив получил двигатель SAM в приводе автофокуса для обеспечения быстрой и бесшумной фокусировки. В оптической схеме объектива есть один ED элемент с экстра-низкой дисперсией для уменьшения аберраций и увеличения резкости.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, без потертостей и царапин;
Комплектация: чехол, крышки, 1851143;
Гарантия 90 дней.