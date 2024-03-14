Описание

Код товара: 139021

Характеристики:

Формат: APS-C (crop)

Тип: Переменное фокусное расстояние (зум)

Фокус: Автофокус

Система: Sony A / Minolta A

Год начала производства: 2012

Оптическая схема: 12 элементов в 9 группах (1ED)

Sony DT 55-300mm F4.5-5.6 SAM (SAL55300) - бюджетный телезум для цифровых зеркальных фотокамер Альфа, оснащенных датчиками изображения формата APS-C.

Объектив получил двигатель SAM в приводе автофокуса для обеспечения быстрой и бесшумной фокусировки. В оптической схеме объектива есть один ED элемент с экстра-низкой дисперсией для уменьшения аберраций и увеличения резкости.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, без потертостей и царапин;

Комплектация: чехол, крышки, 1851143;

Гарантия 90 дней.