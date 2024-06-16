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    Объектив Sony DT 50mm f/1.8 SAM (состояние 5) (б/у)

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    Код товара : УТ-00076487

    Артикул : б/у-Н1 К 2024-06-16

    • DT 50mm f/1.8 SAM (состояние 5)
    • DT 50mm f/1.8 SAM (состояние 5)
    • DT 50mm f/1.8 SAM (состояние 5)
    • DT 50mm f/1.8 SAM (состояние 5)
    • DT 50mm f/1.8 SAM (состояние 5)
    • DT 50mm f/1.8 SAM (состояние 5)
    • DT 50mm f/1.8 SAM (состояние 5)
    • DT 50mm f/1.8 SAM (состояние 5)
    • DT 50mm f/1.8 SAM (состояние 5)

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    Причина уценки:

    Небольшие потёртости корпуса.

    9 500 ₽

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

     Sony DT 50mm f/1.8 SAM - это компактный, легкий и доступный по цене объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм, предназначенный для фотоаппаратов Sony с байонетом A.

    Его ключевые особенности:

        Максимальная диафрагма f/1.8: Обеспечивает хорошую эффективность в условиях слабого освещения и прекрасное боке.
        Резкое изображение: Объектив обеспечивает четкие снимки на всём поле кадра даже на повышенных значениях диафрагмы.
        Быстрый автофокус: обладает быстрым и точным автофокусом даже в условиях недостаточного освещения.
        Компактный и легкий: компактный и лёгкий, удобно брать с собой на выездные съёмки и в путешествия.
        Доступная цена: очень выгодная стоимость и прекрасное сочетание цены и качества.

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: 5, небольшие потёртости корпуса.
    Комплектация: крышки, бленда.
    Гарантия 90 дней.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.