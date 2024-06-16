Описание

Sony DT 50mm f/1.8 SAM - это компактный, легкий и доступный по цене объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм, предназначенный для фотоаппаратов Sony с байонетом A.

Его ключевые особенности:

Максимальная диафрагма f/1.8: Обеспечивает хорошую эффективность в условиях слабого освещения и прекрасное боке.

Резкое изображение: Объектив обеспечивает четкие снимки на всём поле кадра даже на повышенных значениях диафрагмы.

Быстрый автофокус: обладает быстрым и точным автофокусом даже в условиях недостаточного освещения.

Компактный и легкий: компактный и лёгкий, удобно брать с собой на выездные съёмки и в путешествия.

Доступная цена: очень выгодная стоимость и прекрасное сочетание цены и качества.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, небольшие потёртости корпуса.

Комплектация: крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.