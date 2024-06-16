Объектив Sony DT 50mm f/1.8 SAM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00076487
Артикул : б/у-Н1 К 2024-06-16
Причина уценки:
Небольшие потёртости корпуса.
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Sony DT 50mm f/1.8 SAM - это компактный, легкий и доступный по цене объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм, предназначенный для фотоаппаратов Sony с байонетом A.
Его ключевые особенности:
Максимальная диафрагма f/1.8: Обеспечивает хорошую эффективность в условиях слабого освещения и прекрасное боке.
Резкое изображение: Объектив обеспечивает четкие снимки на всём поле кадра даже на повышенных значениях диафрагмы.
Быстрый автофокус: обладает быстрым и точным автофокусом даже в условиях недостаточного освещения.
Компактный и легкий: компактный и лёгкий, удобно брать с собой на выездные съёмки и в путешествия.
Доступная цена: очень выгодная стоимость и прекрасное сочетание цены и качества.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, небольшие потёртости корпуса.
Комплектация: крышки, бленда.
Гарантия 90 дней.