Объектив Sony DT 18-70mm f/3.5-5.6 (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072924 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-19/02

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Задать вопрос Причина уценки: минимальные следы эксплуатации 5 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137924 Тип объектива

стандартный

Фокусное расстояние

переменное

Байонет

Minolta A

Мин. фокусное расстояние

18 мм

Макс. фокусное расстояние

70 мм

Диафрагма

f/3.5 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: минимальные следы эксплуатации

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: 1916314

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки

Гарантия 90 дней.

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