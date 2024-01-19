Объектив Sony DT 18-70mm f/3.5-5.6 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072924
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-19/02
Причина уценки:
минимальные следы эксплуатации
5 000 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137924
Тип объектива
стандартный
Фокусное расстояние
переменное
Байонет
Minolta A
Мин. фокусное расстояние
18 мм
Макс. фокусное расстояние
70 мм
Диафрагма
f/3.5
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: минимальные следы эксплуатации
s\n: 1916314
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки
Гарантия 90 дней.
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