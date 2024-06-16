Объектив Sony DT 18-250mm f/3.5-5.6 SAL (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076485
Артикул : б/у-Н1 К 2024-06-16
Причина уценки:
Потёртости корпуса.
Гарантия 90 дней
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Описание
Sony DT 18-250mm f/3.5-5.6 SAL - это универсальный зум-объектив с байонетом A, предназначенный для фотоаппаратов Sony с матрицей APS-C.
Преимущества:
Широкий диапазон зума 18-250 мм: позволяет снимать все - от широкоугольных пейзажей до удаленных объектов.
Компактный и легкий: весит всего 440 грамм и обладает относительно скромными габаритами, что позволяет чаще брать его с собой.
Доступная цена: один из самых доступных зум-объективов для байонета Sony A.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, потёртости корпуса.
Комплектация: крышки, бленда.
Гарантия 90 дней.