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    Объектив Sony DT 18-250mm f/3.5-5.6 SAL (состояние 4) (б/у)

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    Код товара : УТ-00076485

    Артикул : б/у-Н1 К 2024-06-16

    • DT 18-250mm f/3.5-5.6 SAL (состояние 4)
    • DT 18-250mm f/3.5-5.6 SAL (состояние 4)
    • DT 18-250mm f/3.5-5.6 SAL (состояние 4)
    • DT 18-250mm f/3.5-5.6 SAL (состояние 4)
    • DT 18-250mm f/3.5-5.6 SAL (состояние 4)
    • DT 18-250mm f/3.5-5.6 SAL (состояние 4)
    • DT 18-250mm f/3.5-5.6 SAL (состояние 4)
    • DT 18-250mm f/3.5-5.6 SAL (состояние 4)
    • DT 18-250mm f/3.5-5.6 SAL (состояние 4)
    • DT 18-250mm f/3.5-5.6 SAL (состояние 4)
    • DT 18-250mm f/3.5-5.6 SAL (состояние 4)

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    Причина уценки:

    Потёртости корпуса.

    12 500 ₽

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

     Sony DT 18-250mm f/3.5-5.6 SAL - это универсальный зум-объектив с байонетом A, предназначенный для фотоаппаратов Sony с матрицей APS-C.

    Преимущества:

        Широкий диапазон зума 18-250 мм: позволяет снимать все - от широкоугольных пейзажей до удаленных объектов.
        Компактный и легкий: весит всего 440 грамм и обладает относительно скромными габаритами, что позволяет чаще брать его с собой.
        Доступная цена: один из самых доступных зум-объективов для байонета Sony A.

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: 4, потёртости корпуса.
    Комплектация: крышки, бленда.
    Гарантия 90 дней.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.