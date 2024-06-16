Описание

Sony DT 18-250mm f/3.5-5.6 SAL - это универсальный зум-объектив с байонетом A, предназначенный для фотоаппаратов Sony с матрицей APS-C.

Преимущества:

Широкий диапазон зума 18-250 мм: позволяет снимать все - от широкоугольных пейзажей до удаленных объектов.

Компактный и легкий: весит всего 440 грамм и обладает относительно скромными габаритами, что позволяет чаще брать его с собой.

Доступная цена: один из самых доступных зум-объективов для байонета Sony A.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, потёртости корпуса.

Комплектация: крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.