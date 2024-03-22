Объектив Sony DT 16-105mm f/3.5-5.6 (SAL-16105) (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074385 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-22/01

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Задать вопрос Причина уценки: следы эксплуатации, потёртости корпуса, белый налёт на резинках. 19 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139385 Тип объектива

стандартный Zoom

Фокусное расстояние

16 - 105 мм

Диафрагма

F3.50 - F5.60

Минимальная диафрагма

F36

Крепление объектива

Sony A (Minolta A)

Стабилизация изображения

нет

Автоматическая фокусировка

есть

Число элементов / групп элементов

15 / 11

Число асферических элементов

2

Число низкодисперсных элементов

1

Число лепестков диафрагмы

7

Размеры (D x L)

72 x 83 мм

Вес

470 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации, потёртости корпуса, белый налёт на резинках.

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: 1863388

Комплектация: объектив, байонетная крышка.

Гарантия 90 дней.

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