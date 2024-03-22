Объектив Sony DT 16-105mm f/3.5-5.6 (SAL-16105) (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074385
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-22/01
Причина уценки:
следы эксплуатации, потёртости корпуса, белый налёт на резинках.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139385
Тип объектива
стандартный Zoom
Фокусное расстояние
16 - 105 мм
Диафрагма
F3.50 - F5.60
Минимальная диафрагма
F36
Крепление объектива
Sony A (Minolta A)
Стабилизация изображения
нет
Автоматическая фокусировка
есть
Число элементов / групп элементов
15 / 11
Число асферических элементов
2
Число низкодисперсных элементов
1
Число лепестков диафрагмы
7
Размеры (D x L)
72 x 83 мм
Вес
470 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, потёртости корпуса, белый налёт на резинках.
s\n: 1863388
Комплектация: объектив, байонетная крышка.
Гарантия 90 дней.
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