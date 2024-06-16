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    Зеркальный фотоаппарат Sony DSLR-A500 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 DT SAM (состояние 4) (б/у)

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    Код товара : УТ-00076484

    Артикул : б/у-Н1 К 2024-06-16

    • DSLR-A500 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 DT SAM (состояние 4)
    • DSLR-A500 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 DT SAM (состояние 4)
    • DSLR-A500 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 DT SAM (состояние 4)
    • DSLR-A500 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 DT SAM (состояние 4)
    • DSLR-A500 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 DT SAM (состояние 4)
    • DSLR-A500 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 DT SAM (состояние 4)
    • DSLR-A500 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 DT SAM (состояние 4)
    • DSLR-A500 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 DT SAM (состояние 4)
    • DSLR-A500 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 DT SAM (состояние 4)
    • DSLR-A500 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 DT SAM (состояние 4)
    • DSLR-A500 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 DT SAM (состояние 4)
    • DSLR-A500 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 DT SAM (состояние 4)
    • DSLR-A500 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 DT SAM (состояние 4)
    • DSLR-A500 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 DT SAM (состояние 4)
    • DSLR-A500 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 DT SAM (состояние 4)
    • DSLR-A500 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 DT SAM (состояние 4)
    • DSLR-A500 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 DT SAM (состояние 4)
    • DSLR-A500 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 DT SAM (состояние 4)
    • DSLR-A500 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 DT SAM (состояние 4)
    • DSLR-A500 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 DT SAM (состояние 4)
    • DSLR-A500 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 DT SAM (состояние 4)
    • DSLR-A500 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 DT SAM (состояние 4)
    • DSLR-A500 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 DT SAM (состояние 4)

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    Причина уценки:

    Царапины и потёртости корпуса и дисплея; пробег 26 500.

    8 500 ₽

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Sony DSLR-A500 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 DT SAM - отличный выбор для начинающих и даже опытных фотографов!

        12,3-мегапиксельная матрица APS-C: Создавайте высококачественные изображения с богатой детализацией.
        Сменный объектив 18-55mm: Универсальный зум-объектив для различных сюжетов.
        Живой видоискатель и 2,7-дюймовый ЖК-экран: Удобное кадрирование и просмотр снимков.
        Функция видеосъемки: Записывайте видео в формате HD 720p.
        Легкий и компактный: Берите его с собой куда угодно!

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса и дисплея; пробег 26 500.
    Комплектация: акб, з/у без шнура, ремешок, наглазник.
    Гарантия 90 дней.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.