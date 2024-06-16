Описание

Sony DSLR-A500 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 DT SAM - отличный выбор для начинающих и даже опытных фотографов!

12,3-мегапиксельная матрица APS-C: Создавайте высококачественные изображения с богатой детализацией.

Сменный объектив 18-55mm: Универсальный зум-объектив для различных сюжетов.

Живой видоискатель и 2,7-дюймовый ЖК-экран: Удобное кадрирование и просмотр снимков.

Функция видеосъемки: Записывайте видео в формате HD 720p.

Легкий и компактный: Берите его с собой куда угодно!

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса и дисплея; пробег 26 500.

Комплектация: акб, з/у без шнура, ремешок, наглазник.

Гарантия 90 дней.