Зеркальный фотоаппарат Sony DSLR-A500 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 DT SAM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076484
Артикул : б/у-Н1 К 2024-06-16
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса и дисплея; пробег 26 500.
Гарантия 90 дней
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Описание
Sony DSLR-A500 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 DT SAM - отличный выбор для начинающих и даже опытных фотографов!
12,3-мегапиксельная матрица APS-C: Создавайте высококачественные изображения с богатой детализацией.
Сменный объектив 18-55mm: Универсальный зум-объектив для различных сюжетов.
Живой видоискатель и 2,7-дюймовый ЖК-экран: Удобное кадрирование и просмотр снимков.
Функция видеосъемки: Записывайте видео в формате HD 720p.
Легкий и компактный: Берите его с собой куда угодно!
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса и дисплея; пробег 26 500.
Комплектация: акб, з/у без шнура, ремешок, наглазник.
Гарантия 90 дней.