Компактный фотоаппарат Sony DSC-W190 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071298
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-11-01
Причина уценки:
Царапины, потёртости и загрязнения.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Компактный цифровой фотоаппарат.
Цифровой Zoom — 6x;
Оптический Zoom — 3x;
Фокусное расстояние — 35 - 105 мм;
Диафрагма — F3.1 - F5.6;
Глубина цвета — 36 бит;
Число эффективных мегапикселей матрицы — 12.1 млн;
Физический размер матрицы — 1/2.3";
Тип матрицы — СCD;
Максимальное разрешение — 4000 x 3000.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, царапины, потёртости и загрязнения.
Комплектация: акб, з/у, ремешок, футляр.
Гарантия 14 дней.