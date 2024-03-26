Описание

Код товара: 139453

Тип камеры компактная

Максимальное разрешение записи видеоролика 1280x720

Экран работа в режиме видоискателя, фиксированный

Видоискатель нет (вывод на экран)

Число эффективных мегапикселей матрицы 16.1

Оптический Zoom 10 x

Комплект без комплекта

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 - ( потертости на корпусе)

Комплектация: Родное зу, акб, кабель, чехол, коробка

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения