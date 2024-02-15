Компактный фотоаппарат Sony DSC-H7 (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073463 Артикул : б/у-Н1 К 2024-02-15

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Задать вопрос Причина уценки: Мелкие царапины и потёртости. Снят с продажи К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары. Задать вопрос

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Описание Компактная цифровая камера. Число эффективных мегапикселей матрицы — 8.1 млн;

Физический размер матрицы — 1/2.5" null,1,"11218;

Тип карт памяти — Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo;

Интерфейсы — USB 2.0, видео, HD-видео, аудио;

Фокусное расстояние — 31 - 465 мм;

Размер — 110x83x86 мм. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости.

Комплектация: 2 акб, з/у, сумка, 2 адаптера MemoryStick, кард-ридер MemoryStick, пульт ДУ, крышка передняя.

Гарантия 90 дней.

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