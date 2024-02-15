Компактный фотоаппарат Sony DSC-H7 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073463
Артикул : б/у-Н1 К 2024-02-15
Причина уценки:
Мелкие царапины и потёртости.
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Компактная цифровая камера.
Число эффективных мегапикселей матрицы — 8.1 млн;
Физический размер матрицы — 1/2.5" null,1,"11218;
Тип карт памяти — Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo;
Интерфейсы — USB 2.0, видео, HD-видео, аудио;
Фокусное расстояние — 31 - 465 мм;
Размер — 110x83x86 мм.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости.
Комплектация: 2 акб, з/у, сумка, 2 адаптера MemoryStick, кард-ридер MemoryStick, пульт ДУ, крышка передняя.
Гарантия 90 дней.