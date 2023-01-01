Описание

Sony DLC-HX10 C HDMI широко поддерживает высокое разрешение видео с высокой пропускной способностью до 18 Гбит / с. Скорость позволяет передавать изображения в 4K и 4K HDR со скоростью 60 кадров в секунду. Высокое разрешение, широкая цветовая палитра и хорошая контрастность с расширенными функциями передачи данных HDMI. Длина кабеля: 90 см.

Характеристики

- Сертификация Premium HDMI

- Передача данных 18 Гбит / с

- 4K и 4K HDR 60 кадров в секунду

- YCbCr 4: 2: 2 12 бит / 4: 4: 4 8 бит

- Кабель с медной оплеткой AWG 30 с трехслойной оболочкой

- Разъем HDMI типа A с литым цинком разъем и внутренние металлические экраны

- поддерживает сигнал ARC (Audio Return Channel) и HEC (HDMI Ethernet Channel), а также 3D-сигнал

- Стрелки (→ →) четко указывают наилучшее направление сигнала