Оригинальный адаптер питания («каплер») Sony DC-C1 работает с камерами, использующими аккумуляторы NP-FW50 и NP-FZ100. Он позволяет камере работать долгое время с питанием от сети или внешних USB аккумуляторов высокой емкости. При этом снижается нагрев камеры, в отличие от постоянного питания через USB разъем, которое также доступно у многих современных моделей. Вторым преимуществом является то, что адаптер закрывается в батарейном отсеке и не может случайно отсоединиться как USB кабель.

Адаптер питания наиболее актуален для продолжительной съемки видео, интервальной (цейтраферной) съемки, а также для съемки с «привязкой» к компьютеру (tethered съемка) или для использования фотоаппарата в качестве USB-вебкамеры. Для работы устройства необходим источник постоянного тока (сетевой адаптер или универсальный аккумулятор) с мощностью выходного тока не ниже 65 Вт (20В 3.25А), а также USB кабель, поддерживающий передачу тока силой 5А.

Адаптер состоит из вставляемой платы (фальш-батареи формата NP-FW50), несъемного кабеля длиной 1.5 м, ферритового сердечника и блока питания с разъемом USB Type C. Специальная проушина позволяет пропустить через себя USB кабель, чтобы он не отсоединился при случайном рывке, также имеется резьбовое гнездо для кабелей с винтовой фиксацией. В комплект также входит корпус формата NP-FZ100. Блок питания также оснащен светодиодным индикатором, который сигнализирует о возможных ошибках совместимости. Ферритовый сердечник предназначен для снижения электромагнитных помех во время работы прибора (могут подхватываться, к примеру, микрофонами и другой чувствительной техникой).

Меры предосторожности: помните, что при обрыве питания камера не сможет сохранить записываемое видео, поэтому будьте особенно аккуратны с кабелем питания. Во время работы также не следует подключать к используемому источнику тока другие приборы – их подключение может вызвать кратковременное или постоянное падение напряжения, что также приведет к выключению камеры и потере материала.

Адаптер Sony DC-C1 обладает всеми необходимыми защитами (короткое замыкание, скачки напряжения, повышенная сила тока и так далее). Он значительно надежнее по сравнению с аналогами от третьих производителей, при его использовании вы можете быть на 100% уверены в сохранности своей фото- или видеотехники.

Характеристики

Входной ток: 20В 3.25А (65 Вт)

Выходной ток: 7.2В 4.5А

Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C

Температура хранения: от –20 °C до +55 °C

Размеры: 52 х 70,6 х 32 мм (не включая выступающие части)

Масса: 184 г

Комплектация: адаптер питания DC, корпус вставляемой платы (для аккумулятора серии Z, прикреплен), набор печатной документации

Обратите внимание: сетевой адаптер и USB кабель не входят в комплект.