Описание

Быстрая, увлекательная съемка

Снимайте все — от вечеринок до отпуска; Камера W810 оснащена множеством функций для удобства съемки четких фотографий и видеороликов в разрешении HD. Делайте четкие снимки крупным планом с помощью 6-кратного оптического зума. В режиме вечеринки Вы сможете с удобством делать прекрасные фотографии во время вечеринок.

Самое важное - это детали

Без труда делайте красивые снимки в любых условиях. Матрица 20,1 МП с высоким разрешением и встроенный автофокус обеспечивают четкие, детализированные кадры даже при быстром движении. Даже Ваш смартфон не способен на такое.

Станьте ближе к объекту съемки с помощью 6-кратного зума

Если объект съемки находится далеко, станьте к нему ближе с помощью 6-кратного оптического зума, который позволяет запечатлеть четкие снимки.

Мир вечеринок

Режим вечеринки отлично подходит для съемки на ночной вечеринке. Он сочетает улучшенную вспышку с оптимизированными настройками ISO, экспозиции и яркости цвета для ярких и четких снимков с вечеринки, длящейся всю ночь напролет.

Снимайте и делитесь фильмами в формате HD

Кнопка Movie позволяет снимать видео в формате 720p HD и мгновенно воспроизводить его, давая возможность заново пережить эти моменты с друзьями.

Плавная и стабильная съемка

Встроенная стабилизация изображения SteadyShot компенсирует размытость из-за дрожания камеры и позволяет получить четкие изображения даже при зумировании.

Sweep Panorama 360°: изображение становится больше

Камера автоматически «сшивает» серию кадров на высокой скорости и создает панорамные снимки всей сцены целиком.