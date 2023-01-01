Компактный фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-W810, черный
Код товара : УТ-00069949
Артикул : @ DSCW810B.RU3
27 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Объектив
f 4.6-27.6 mm/ 3.5-6.5 (26-130 мм в 35-мм эквиваленте)
Оптический зум
6х
Стабилизатор изображения
электронный
Фотосъёмка
Автоспуск
2, 10 с, по определению лиц
Баланс белого
авто, 7 предустановок
Серийная съемка
0.52 кадров/с (до 100 кадров)
Формат файла
JPEG
Цветовое пространство
sRGB
Цифровой зум
до 8х
Съёмка видео
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
H.264
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MPEG-4
Формат записи звука
MPEG-4 AAC-LC стерео
Видеосъемка
1280 х 720, 30 кадров/с
Разрешение видеозаписи
1280х720
Разрешение видеозаписи
320х240
Разрешение видеозаписи
640х480
Фокусировка
Функции автофокуса
фокусировка по контрасту изображения, многоточечная, по центру, точечная, отслеживание лиц; макро от 5 см
Ручная фокусировка
нет
Матрица
Датчик изображения
1/2.3" Super HAD CCD
Светочувствительность
ISO 100 - 3200 (фото), ISO 100 - 800 (видео)
Соотношение сторон
4:3
Число эффективных пикселей, Мп
20.1 миллионов
Прочие особенности
Дата анонса
2014 г.
Комплектация
аккумуляторный набор NP-BN, адаптер переменного тока AC-UB10C, кистевой ремешок, кабель Multi USB, руководство пользователя
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
оценочный, центровзвешенный или точечный
Приоритет выдержки
нет
Приоритет диафрагмы
нет
Ручная экспозиция
нет
Брекетинг экспозиции
нет
Выдержка
1/1500 - 2 с
Видоискатель и дисплей
Дисплей
2.7 дюйма (6.7 см) ЖК TFT, 230 400 точек, 5 уровней яркости
Видоискатель
нет
Память и интерфейсы
Видеовыход
A/V
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC / Memory Stick Duo
Подключение к компьютеру
USB 2.0
Беспроводное подключение
Нет
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор NP-BN, прибл. 200 снимков по стандарту CIPA
Физические характеристики
Вес
127 г (с аккумулятором и картой памяти)
Размеры товара
96.8 х 55.5 х 20.9 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
нет
Встроенная вспышка
Есть
Описание
Быстрая, увлекательная съемка
Снимайте все — от вечеринок до отпуска; Камера W810 оснащена множеством функций для удобства съемки четких фотографий и видеороликов в разрешении HD. Делайте четкие снимки крупным планом с помощью 6-кратного оптического зума. В режиме вечеринки Вы сможете с удобством делать прекрасные фотографии во время вечеринок.
Самое важное - это детали
Без труда делайте красивые снимки в любых условиях. Матрица 20,1 МП с высоким разрешением и встроенный автофокус обеспечивают четкие, детализированные кадры даже при быстром движении. Даже Ваш смартфон не способен на такое.
Станьте ближе к объекту съемки с помощью 6-кратного зума
Если объект съемки находится далеко, станьте к нему ближе с помощью 6-кратного оптического зума, который позволяет запечатлеть четкие снимки.
Мир вечеринок
Режим вечеринки отлично подходит для съемки на ночной вечеринке. Он сочетает улучшенную вспышку с оптимизированными настройками ISO, экспозиции и яркости цвета для ярких и четких снимков с вечеринки, длящейся всю ночь напролет.
Снимайте и делитесь фильмами в формате HD
Кнопка Movie позволяет снимать видео в формате 720p HD и мгновенно воспроизводить его, давая возможность заново пережить эти моменты с друзьями.
Плавная и стабильная съемка
Встроенная стабилизация изображения SteadyShot компенсирует размытость из-за дрожания камеры и позволяет получить четкие изображения даже при зумировании.
Sweep Panorama 360°: изображение становится больше
Камера автоматически «сшивает» серию кадров на высокой скорости и создает панорамные снимки всей сцены целиком.