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Компактный фотоаппарат Sony RX1R III

  • RX1R III
  • RX1R III
  • RX1R III
  • RX1R III
  • RX1R III
  • RX1R III
  • RX1R III
  • RX1R III
  • RX1R III
  • RX1R III
  • RX1R III
  • RX1R III
  • RX1R III
  • RX1R III
  • RX1R III
  • RX1R III
  • RX1R III
  • RX1R III
  • RX1R III
  • RX1R III
  • RX1R III
  • RX1R III
  • RX1R III
  • RX1R III
  • RX1R III
  • RX1R III
  • RX1R III
  • RX1R III
  • RX1R III
  • RX1R III
  • RX1R III
Код товара:УТ-00094559
Артикул:# DSCRX1RM3B

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Sony RX1R III – это фотоаппарат, сочетающий компактные размеры линейки RX1 и современную электронику (матрицу, процессор, блок ИИ), взятую у Sony a7CR. Полнокадровый сенсор на 61 Мп, новейшие алгоритмы распознавания объектов (люди / животные / насекомые / транспорт) заключены в прочном и легком корпусе из магниевого сплава. Дизайн новой камеры получился более элегантным, с полностью плоским верхом без выступающих деталей.

Ключевые особенности:

  • Полнокадровая CMOS-матрица Exmor R с разрешением 61 МП
  • Усовершенствованный ИИ для точного распознавания объектов и следящего АФ
  • Высокая чувствительность ISO, низкий уровень шума и широкий динамический диапазон
  • Процессор BIONZ XR обеспечивает детализацию с естественными градациями и реалистичными цветами
  • Макросъемка крупным планом с расстояния до 20 см с максимальным увеличением 0,26x
  • Объектив «3 в 1» с функцией пошагового кадрирования: 35 мм, 50 мм, 70 мм
  • 12 предустановок Creative Look, в том числе стили трёх плёночных камер (FL, FL2, FL3)
  • Высокая чувствительность, низкий уровень шума: ISO 100–32 000 (с возможностью расширения до 102 400)
  • Автофокусировка при освещении от EV -4,0
  • Видеоролики с разрешением 4K до 30 кадров в секунду, 10 бит, 4:2:2 и цветовой профиль S-Cinetone
  • Компактная и лёгкая камера
  • Снимайте больше и дольше благодаря аккумулятору NP-FW50 и поддержке зарядке / постоянного питания через USB-C
  • Электронный видоискатель с разрешением 2.36 млн точек и увеличением примерно 0.70x
  • Сенсорный ЖК-экран 3" 2.36 млн. точек
  • Экранный интерфейс адаптируется к горизонтальной и вертикальной ориентации съёмки
  • Прочная конструкция: магниевый сплав, покрытие Iron Black
  • Опциональная рукоятка для большого пальца идеально сочетается с дизайном корпуса (продается отдельно)
  • Металлическая бленда объектива защищает и предотвращает попадание нежелательного света (продается отдельно)
  • Приложение Creator’s App для управления камерой, передачи файлов, обновления прошивки и многого другого
  • Прямая загрузка в Creators’ Cloud, Google Drive, Adobe Lightroom

Полнокадровая матрица Exmor R на 61 Мп.
Больше света благодаря конструкции с обратной подсветкой, беззазорные линзы, антибликовое оптическое покрытие и другие оригинальные технологии обеспечивают высокое разрешение, высокую чувствительность, низкий уровень шума и широкий динамический диапазон.

Мощный процессор изображений BIONZ XR
BIONZ XR раскрывает весь потенциал матрицы, передавая детали и текстуры с исключительной точностью. Обработка данных также быстрая, поэтому камера мгновенно реагирует на действия пользователя.

Объектив Zeiss Sonnar T* 35mm f/2
Классический объектив Zeiss Sonnar T* был оптимизирован под особенности компактного дизайна, а центральный лепестковый затвор работает исключительно тихо и позволяет синхронизироваться со вспышками при выдержках до 1/4000 с.

Режимы Creative Look для расширения возможностей самовыражения
Режимы Creative Look можно использовать в качестве предустановок или дополнительно настраивать по 8 параметрам. Всего доступно 12 профилей, включая режимы «в стиле кинопленки» FL, FL2 и FL3, обеспечивающие широкий диапазон вариаций цвета, глубины цвета, яркости, контрастности и резкости.

Мгновенно переключайтесь между тремя углами обзора
Функция пошаговой кадрирования позволяет переключаться между эквивалентами 35 мм (60 МП), 50 мм (29 МП) и 70 мм (15 МП) одним касанием. Даже если вы не можете приблизиться к объекту, вы можете снимать с эквивалентом 70 мм, сохраняя высокое разрешение 15 МП.

Реалистичные цвета
Стабильная и точная автоэкспозиция позволяет определять участки кожи лица и автоматически настраивать экспозицию для достижения оптимальной яркости и тональности, даже если лицо подсвечено сзади, находится под ярким солнечным светом, или если человек смотрит в сторону.

Технология определения позы человека
RX1R III определяет позу человека с помощью инновационного блока обработки на базе ИИ. Изученные формы и позы человека позволяют с высокой точностью распознавать не только глаза, но и положение тела и головы. Это позволяет точно отслеживать объекты, даже если они двигаются в сторону от камеры, меняют направление, носят солнцезащитные очки или мотошлем.

Точное распознавание широкого спектра объектов
ИИ-процессор поддерживает распознавание людей, животных (включая птиц), насекомых, автомобилей, поездов (локомотивов) и самолетов. Тот же широкий спектр объектов распознавания доступен и для видеосъёмки, а режим [Авто] упрощает управление, позволяя камере автоматически выбирать тип объекта. Режим [Авто] в большинстве случаев надёжно выбирает объект, позволяя пользователю сосредоточиться на композиции кадра и съёмке.

Прочность конструкции
Для повышения портативности и удобства использования верхняя панель выполнена полностью плоской, с невыступающими дисками и утопленным внутрь башмаком для аксессуаров (MI). В отличие от многих других камер, все панели корпуса выполнены из магниевого сплава.

Профессиональная эргономика
Физические органы управления обеспечивают прямой доступ к основным параметрам: кольцо диафрагмы, диск коррекции экспозиции, задний диск можно настроить на изменение выдержки или ISO. Функции 8 кнопок можно перезадать под ваш вкус через меню камеры. Спусковая кнопка обладает внутренней резьбой для установки механического спускового тросика или декоративных кнопок спуска. Отдельно доступна рукоятка с выступом под большой палец.

Характеристики

Объектив
Оптический зум: нет
Объектив: ZEISS Sonnar T*, 35mm f/2 (8 элементов в 7 группах, включая 3 асферических)
Стабилизатор изображения: электронный, только при видеосъемке, ограничивает поле зрения до 45 мм
Диаметр светофильтра: 49 мм
Матрица
Датчик изображения: 24 х 35.9 мм Exmor R CMOS с обратной подсветкой
Число эффективных пикселей: 61 млн.
Соотношение сторон: 3:2
Светочувствительность: ISO 100 - 32 000 с расширением до ISO 50 - 102 400, при съемке видео: ISO 100 - 32 000
Процессор
Процессор: Bionz XR
Фотосъёмка
Цифровой зум: фото: 1.43х (50 мм) при 29.4 Мп и 2х при 15.1 Мп., видео: плавный, до 2х
Формат файла: JPEG, RAW (14 бит, сжатый / сжатый без потерь / несжатый), HEIF
Баланс белого: авто, 13 предустановок, цветной фильтр, 3 пользовательских настройки (2500–9900K)
Серийная съемка: до 5 кадров/с (120 кадров в JPEG Etra Fine, 52 кадра в RAW, 15 кадров в RAW без сжатия)
Цветовое пространство: sRGB, Adobe RGB
Автоспуск: 2, 5 или 10 с, количество фото: 1, 3 или 5
Размер фотоизображения: 9504 x 6336, 6640 x 4432, 4752 x 3168
Одновременная съемка фото и видео: нет
Интервальная съемка: есть, встроенный интервалометр
Съёмка видео
Видеосъемка: 4К 30p, Full HD 120р, субдискретизация 4:2:0 8 бит или 4:2:2 10 бит (в ALL-I)
Разрешение видеозаписи: 3840 х 2160, 1920 х 1080
Формат видеозаписи: XAVC S, XAVC S-I (H.264)
Продолжительность видео: без программного ограничения, возможны отключения при перегреве
Формат записи звука: LPCM стерео, 48 кГц 16 или 24 бита
Средний битрейт: до 140 Мбит/с в Long GOP, до 300 Мбит/с в ALL-I (4К)
Управление эскпозицией
Выдержка: 1/4000 - 30 с.; длительная выдержка от руки (bulb)
Замер экспозиции: TTL-замер: оценочный, точечный, центровзвешенный, 1200 зон
Приоритет выдержки: есть
Приоритет диафрагмы: есть
Ручная экспозиция: есть
Экспокоррекция: +/-5.0 EV с шагом 1/3 EV
Брекетинг экспозиции: есть
Фокусировка
Автофокус: 693 точек фазовой детекции + фокусировка по контрасту, фокусировка по глазам, слежение за объектом (люди, животные, насекомые, поезда, машины, самолеты)
Ручная фокусировка: есть
Вспышка
Встроенная вспышка: нет
Внешняя вспышка: «горячий башмак» типа MI для вспышек Sony и других совместимых, Х-синхронизация 1/4000 с.
Видоискатель и дисплей
Дисплей: 3 дюйма (7.5 см) ЖК TFT, 2.36 млн. точек, настройка яркости
Видоискатель: OLED, диагональ 0.39 дюйма (1 см), 2.36 млн. точек, увеличение 0.7х
Диоптрийная коррекция: от -4,0 до +3,0 диоптрий
Память и интерфейсы
Карта памяти: 1 гнездо для карт SD UHS-I/II
Связь с компьютером: USB 3.2
Видео выход: HDMI micro D
Разъемы: микрофонный вход 3.5 мм
Встроенная память: нет
Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n/ac, 2.4 / 5 ГГц, Bluetooth 4.2
Источники питания
Питание: литий-ионный аккумулятор NP-FW50, приблизительно 270 / 300 кадров (видоискатель / дисплей) по стандарту CIPA, около 50 мин. видеозаписи, постоянное питание через USB-C (9В 2А)
Физические характеристики
Вес: 498 г (включая аккумулятор и карту памяти)
Размеры: 113.3 х 74.5 х 67.9 мм (без наглазника)
Прочие особенности
Дата анонса: июль 2025 год
Комплектация: fккумулятор NP-FW50, плечевой ремень, крышка объектива, крышка MI разъема, наглазник окуляра, документация