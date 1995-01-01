Компактный фотоаппарат Sony RX1R III
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Описание
Sony RX1R III – это фотоаппарат, сочетающий компактные размеры линейки RX1 и современную электронику (матрицу, процессор, блок ИИ), взятую у Sony a7CR. Полнокадровый сенсор на 61 Мп, новейшие алгоритмы распознавания объектов (люди / животные / насекомые / транспорт) заключены в прочном и легком корпусе из магниевого сплава. Дизайн новой камеры получился более элегантным, с полностью плоским верхом без выступающих деталей.
Ключевые особенности:
- Полнокадровая CMOS-матрица Exmor R с разрешением 61 МП
- Усовершенствованный ИИ для точного распознавания объектов и следящего АФ
- Высокая чувствительность ISO, низкий уровень шума и широкий динамический диапазон
- Процессор BIONZ XR обеспечивает детализацию с естественными градациями и реалистичными цветами
- Макросъемка крупным планом с расстояния до 20 см с максимальным увеличением 0,26x
- Объектив «3 в 1» с функцией пошагового кадрирования: 35 мм, 50 мм, 70 мм
- 12 предустановок Creative Look, в том числе стили трёх плёночных камер (FL, FL2, FL3)
- Высокая чувствительность, низкий уровень шума: ISO 100–32 000 (с возможностью расширения до 102 400)
- Автофокусировка при освещении от EV -4,0
- Видеоролики с разрешением 4K до 30 кадров в секунду, 10 бит, 4:2:2 и цветовой профиль S-Cinetone
- Компактная и лёгкая камера
- Снимайте больше и дольше благодаря аккумулятору NP-FW50 и поддержке зарядке / постоянного питания через USB-C
- Электронный видоискатель с разрешением 2.36 млн точек и увеличением примерно 0.70x
- Сенсорный ЖК-экран 3" 2.36 млн. точек
- Экранный интерфейс адаптируется к горизонтальной и вертикальной ориентации съёмки
- Прочная конструкция: магниевый сплав, покрытие Iron Black
- Опциональная рукоятка для большого пальца идеально сочетается с дизайном корпуса (продается отдельно)
- Металлическая бленда объектива защищает и предотвращает попадание нежелательного света (продается отдельно)
- Приложение Creator’s App для управления камерой, передачи файлов, обновления прошивки и многого другого
- Прямая загрузка в Creators’ Cloud, Google Drive, Adobe Lightroom
Полнокадровая матрица Exmor R на 61 Мп.
Больше света благодаря конструкции с обратной подсветкой, беззазорные линзы, антибликовое оптическое покрытие и другие оригинальные технологии обеспечивают высокое разрешение, высокую чувствительность, низкий уровень шума и широкий динамический диапазон.
Мощный процессор изображений BIONZ XR
BIONZ XR раскрывает весь потенциал матрицы, передавая детали и текстуры с исключительной точностью. Обработка данных также быстрая, поэтому камера мгновенно реагирует на действия пользователя.
Объектив Zeiss Sonnar T* 35mm f/2
Классический объектив Zeiss Sonnar T* был оптимизирован под особенности компактного дизайна, а центральный лепестковый затвор работает исключительно тихо и позволяет синхронизироваться со вспышками при выдержках до 1/4000 с.
Режимы Creative Look для расширения возможностей самовыражения
Режимы Creative Look можно использовать в качестве предустановок или дополнительно настраивать по 8 параметрам. Всего доступно 12 профилей, включая режимы «в стиле кинопленки» FL, FL2 и FL3, обеспечивающие широкий диапазон вариаций цвета, глубины цвета, яркости, контрастности и резкости.
Мгновенно переключайтесь между тремя углами обзора
Функция пошаговой кадрирования позволяет переключаться между эквивалентами 35 мм (60 МП), 50 мм (29 МП) и 70 мм (15 МП) одним касанием. Даже если вы не можете приблизиться к объекту, вы можете снимать с эквивалентом 70 мм, сохраняя высокое разрешение 15 МП.
Реалистичные цвета
Стабильная и точная автоэкспозиция позволяет определять участки кожи лица и автоматически настраивать экспозицию для достижения оптимальной яркости и тональности, даже если лицо подсвечено сзади, находится под ярким солнечным светом, или если человек смотрит в сторону.
Технология определения позы человека
RX1R III определяет позу человека с помощью инновационного блока обработки на базе ИИ. Изученные формы и позы человека позволяют с высокой точностью распознавать не только глаза, но и положение тела и головы. Это позволяет точно отслеживать объекты, даже если они двигаются в сторону от камеры, меняют направление, носят солнцезащитные очки или мотошлем.
Точное распознавание широкого спектра объектов
ИИ-процессор поддерживает распознавание людей, животных (включая птиц), насекомых, автомобилей, поездов (локомотивов) и самолетов. Тот же широкий спектр объектов распознавания доступен и для видеосъёмки, а режим [Авто] упрощает управление, позволяя камере автоматически выбирать тип объекта. Режим [Авто] в большинстве случаев надёжно выбирает объект, позволяя пользователю сосредоточиться на композиции кадра и съёмке.
Прочность конструкции
Для повышения портативности и удобства использования верхняя панель выполнена полностью плоской, с невыступающими дисками и утопленным внутрь башмаком для аксессуаров (MI). В отличие от многих других камер, все панели корпуса выполнены из магниевого сплава.
Профессиональная эргономика
Физические органы управления обеспечивают прямой доступ к основным параметрам: кольцо диафрагмы, диск коррекции экспозиции, задний диск можно настроить на изменение выдержки или ISO. Функции 8 кнопок можно перезадать под ваш вкус через меню камеры. Спусковая кнопка обладает внутренней резьбой для установки механического спускового тросика или декоративных кнопок спуска. Отдельно доступна рукоятка с выступом под большой палец.
Характеристики
|Объектив
|Оптический зум:
|нет
|Объектив:
|ZEISS Sonnar T*, 35mm f/2 (8 элементов в 7 группах, включая 3 асферических)
|Стабилизатор изображения:
|электронный, только при видеосъемке, ограничивает поле зрения до 45 мм
|Диаметр светофильтра:
|49 мм
|Матрица
|Датчик изображения:
|24 х 35.9 мм Exmor R CMOS с обратной подсветкой
|Число эффективных пикселей:
|61 млн.
|Соотношение сторон:
|3:2
|Светочувствительность:
|ISO 100 - 32 000 с расширением до ISO 50 - 102 400, при съемке видео: ISO 100 - 32 000
|Процессор
|Процессор:
|Bionz XR
|Фотосъёмка
|Цифровой зум:
|фото: 1.43х (50 мм) при 29.4 Мп и 2х при 15.1 Мп., видео: плавный, до 2х
|Формат файла:
|JPEG, RAW (14 бит, сжатый / сжатый без потерь / несжатый), HEIF
|Баланс белого:
|авто, 13 предустановок, цветной фильтр, 3 пользовательских настройки (2500–9900K)
|Серийная съемка:
|до 5 кадров/с (120 кадров в JPEG Etra Fine, 52 кадра в RAW, 15 кадров в RAW без сжатия)
|Цветовое пространство:
|sRGB, Adobe RGB
|Автоспуск:
|2, 5 или 10 с, количество фото: 1, 3 или 5
|Размер фотоизображения:
|9504 x 6336, 6640 x 4432, 4752 x 3168
|Одновременная съемка фото и видео:
|нет
|Интервальная съемка:
|есть, встроенный интервалометр
|Съёмка видео
|Видеосъемка:
|4К 30p, Full HD 120р, субдискретизация 4:2:0 8 бит или 4:2:2 10 бит (в ALL-I)
|Разрешение видеозаписи:
|3840 х 2160, 1920 х 1080
|Формат видеозаписи:
|XAVC S, XAVC S-I (H.264)
|Продолжительность видео:
|без программного ограничения, возможны отключения при перегреве
|Формат записи звука:
|LPCM стерео, 48 кГц 16 или 24 бита
|Средний битрейт:
|до 140 Мбит/с в Long GOP, до 300 Мбит/с в ALL-I (4К)
|Управление эскпозицией
|Выдержка:
|1/4000 - 30 с.; длительная выдержка от руки (bulb)
|Замер экспозиции:
|TTL-замер: оценочный, точечный, центровзвешенный, 1200 зон
|Приоритет выдержки:
|есть
|Приоритет диафрагмы:
|есть
|Ручная экспозиция:
|есть
|Экспокоррекция:
|+/-5.0 EV с шагом 1/3 EV
|Брекетинг экспозиции:
|есть
|Фокусировка
|Автофокус:
|693 точек фазовой детекции + фокусировка по контрасту, фокусировка по глазам, слежение за объектом (люди, животные, насекомые, поезда, машины, самолеты)
|Ручная фокусировка:
|есть
|Вспышка
|Встроенная вспышка:
|нет
|Внешняя вспышка:
|«горячий башмак» типа MI для вспышек Sony и других совместимых, Х-синхронизация 1/4000 с.
|Видоискатель и дисплей
|Дисплей:
|3 дюйма (7.5 см) ЖК TFT, 2.36 млн. точек, настройка яркости
|Видоискатель:
|OLED, диагональ 0.39 дюйма (1 см), 2.36 млн. точек, увеличение 0.7х
|Диоптрийная коррекция:
|от -4,0 до +3,0 диоптрий
|Память и интерфейсы
|Карта памяти:
|1 гнездо для карт SD UHS-I/II
|Связь с компьютером:
|USB 3.2
|Видео выход:
|HDMI micro D
|Разъемы:
|микрофонный вход 3.5 мм
|Встроенная память:
|нет
|Беспроводное соединение:
|Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n/ac, 2.4 / 5 ГГц, Bluetooth 4.2
|Источники питания
|Питание:
|литий-ионный аккумулятор NP-FW50, приблизительно 270 / 300 кадров (видоискатель / дисплей) по стандарту CIPA, около 50 мин. видеозаписи, постоянное питание через USB-C (9В 2А)
|Физические характеристики
|Вес:
|498 г (включая аккумулятор и карту памяти)
|Размеры:
|113.3 х 74.5 х 67.9 мм (без наглазника)
|Прочие особенности
|Дата анонса:
|июль 2025 год
|Комплектация:
|fккумулятор NP-FW50, плечевой ремень, крышка объектива, крышка MI разъема, наглазник окуляра, документация
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