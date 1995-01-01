Sony RX1R III – это фотоаппарат, сочетающий компактные размеры линейки RX1 и современную электронику (матрицу, процессор, блок ИИ), взятую у Sony a7CR. Полнокадровый сенсор на 61 Мп, новейшие алгоритмы распознавания объектов (люди / животные / насекомые / транспорт) заключены в прочном и легком корпусе из магниевого сплава. Дизайн новой камеры получился более элегантным, с полностью плоским верхом без выступающих деталей.

Ключевые особенности:

Полнокадровая CMOS-матрица Exmor R с разрешением 61 МП

Усовершенствованный ИИ для точного распознавания объектов и следящего АФ

Высокая чувствительность ISO, низкий уровень шума и широкий динамический диапазон

Процессор BIONZ XR обеспечивает детализацию с естественными градациями и реалистичными цветами

Макросъемка крупным планом с расстояния до 20 см с максимальным увеличением 0,26x

Объектив «3 в 1» с функцией пошагового кадрирования: 35 мм, 50 мм, 70 мм

12 предустановок Creative Look, в том числе стили трёх плёночных камер (FL, FL2, FL3)

Высокая чувствительность, низкий уровень шума: ISO 100–32 000 (с возможностью расширения до 102 400)

Автофокусировка при освещении от EV -4,0

Видеоролики с разрешением 4K до 30 кадров в секунду, 10 бит, 4:2:2 и цветовой профиль S-Cinetone

Компактная и лёгкая камера

Снимайте больше и дольше благодаря аккумулятору NP-FW50 и поддержке зарядке / постоянного питания через USB-C

Электронный видоискатель с разрешением 2.36 млн точек и увеличением примерно 0.70x

Сенсорный ЖК-экран 3" 2.36 млн. точек

Экранный интерфейс адаптируется к горизонтальной и вертикальной ориентации съёмки

Прочная конструкция: магниевый сплав, покрытие Iron Black

Опциональная рукоятка для большого пальца идеально сочетается с дизайном корпуса (продается отдельно)

Металлическая бленда объектива защищает и предотвращает попадание нежелательного света (продается отдельно)

Приложение Creator’s App для управления камерой, передачи файлов, обновления прошивки и многого другого

Прямая загрузка в Creators’ Cloud, Google Drive, Adobe Lightroom

Полнокадровая матрица Exmor R на 61 Мп.

Больше света благодаря конструкции с обратной подсветкой, беззазорные линзы, антибликовое оптическое покрытие и другие оригинальные технологии обеспечивают высокое разрешение, высокую чувствительность, низкий уровень шума и широкий динамический диапазон.

Мощный процессор изображений BIONZ XR

BIONZ XR раскрывает весь потенциал матрицы, передавая детали и текстуры с исключительной точностью. Обработка данных также быстрая, поэтому камера мгновенно реагирует на действия пользователя.

Объектив Zeiss Sonnar T* 35mm f/2

Классический объектив Zeiss Sonnar T* был оптимизирован под особенности компактного дизайна, а центральный лепестковый затвор работает исключительно тихо и позволяет синхронизироваться со вспышками при выдержках до 1/4000 с.

Режимы Creative Look для расширения возможностей самовыражения

Режимы Creative Look можно использовать в качестве предустановок или дополнительно настраивать по 8 параметрам. Всего доступно 12 профилей, включая режимы «в стиле кинопленки» FL, FL2 и FL3, обеспечивающие широкий диапазон вариаций цвета, глубины цвета, яркости, контрастности и резкости.

Мгновенно переключайтесь между тремя углами обзора

Функция пошаговой кадрирования позволяет переключаться между эквивалентами 35 мм (60 МП), 50 мм (29 МП) и 70 мм (15 МП) одним касанием. Даже если вы не можете приблизиться к объекту, вы можете снимать с эквивалентом 70 мм, сохраняя высокое разрешение 15 МП.

Реалистичные цвета

Стабильная и точная автоэкспозиция позволяет определять участки кожи лица и автоматически настраивать экспозицию для достижения оптимальной яркости и тональности, даже если лицо подсвечено сзади, находится под ярким солнечным светом, или если человек смотрит в сторону.

Технология определения позы человека

RX1R III определяет позу человека с помощью инновационного блока обработки на базе ИИ. Изученные формы и позы человека позволяют с высокой точностью распознавать не только глаза, но и положение тела и головы. Это позволяет точно отслеживать объекты, даже если они двигаются в сторону от камеры, меняют направление, носят солнцезащитные очки или мотошлем.

Точное распознавание широкого спектра объектов

ИИ-процессор поддерживает распознавание людей, животных (включая птиц), насекомых, автомобилей, поездов (локомотивов) и самолетов. Тот же широкий спектр объектов распознавания доступен и для видеосъёмки, а режим [Авто] упрощает управление, позволяя камере автоматически выбирать тип объекта. Режим [Авто] в большинстве случаев надёжно выбирает объект, позволяя пользователю сосредоточиться на композиции кадра и съёмке.

Прочность конструкции

Для повышения портативности и удобства использования верхняя панель выполнена полностью плоской, с невыступающими дисками и утопленным внутрь башмаком для аксессуаров (MI). В отличие от многих других камер, все панели корпуса выполнены из магниевого сплава.

Профессиональная эргономика

Физические органы управления обеспечивают прямой доступ к основным параметрам: кольцо диафрагмы, диск коррекции экспозиции, задний диск можно настроить на изменение выдержки или ISO. Функции 8 кнопок можно перезадать под ваш вкус через меню камеры. Спусковая кнопка обладает внутренней резьбой для установки механического спускового тросика или декоративных кнопок спуска. Отдельно доступна рукоятка с выступом под большой палец.

Характеристики