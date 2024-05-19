Компактный фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX1R II (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075765
Артикул : б/у-БУМ К 2024-05-19
Причина уценки:
незначительные потертости и бытовые загрязнения
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Разрешение матрицы, в Мп: 42.4
Размер матрицы: Full frame
Стабилизация: матричная
Видоискатель: электронный
Процессор: Bionz X
Фокусное расстояние, в мм: 35
Диафрагма: f/2,0
Кратность зума: x1
Встроенная вспышка: Да
Башмак для вспышки: Да
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: камера, аккумулятор, бленда, коробка, документация
Гарантия 90 дней.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.