Компактный фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX1R II (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075765 Артикул : б/у-БУМ К 2024-05-19

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные потертости и бытовые загрязнения Снят с продажи К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары. Задать вопрос

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Описание Разрешение матрицы, в Мп: 42.4

Размер матрицы: Full frame

Стабилизация: матричная

Видоискатель: электронный

Процессор: Bionz X

Фокусное расстояние, в мм: 35

Диафрагма: f/2,0

Кратность зума: x1

Встроенная вспышка: Да

Башмак для вспышки: Да Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : 5- Комплектация: камера, аккумулятор, бленда, коробка, документация Гарантия 90 дней.

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