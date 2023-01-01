Высокоскоростная автофокустировка и широкий диапазон фокусных расстояний

С RX10 IV снимать качественные видео и фото стало гораздо проще — в этой прочной, компактной камере собрано множество инновационных технологий, которые придутся по душе любому профессионалу. Здесь есть и сверхбыстрая система автофокусировки, и легендарная оптика от Carl Zeiss с 25-кратным зумом, мощный процессор и многое другое.

Настоящий прорыв в автофокусировке

Система автофокусировки в RX10 IV имеет повышенный отклик, точность и широкое покрытие кадра, что позволяет четче контролировать фокус на объекте даже в самых динамических сценах.

315 точек фазовой автофокусировки покрывают приблизительно 65% площади изображения, позволяя системе автофокусировки определять любые объекты, которые попадают в кадр. Технология следящей автофокусировки эффективно отслеживает движение объекта, активируя вокруг него точки автофокусировки (АФ), которые плотно покрывают весь кадр.

Вспомогательные функции автофокусировки:

1) Отзывчивое сенсорное управление. Камера RX10 IV обеспечивает интуитивное, универсальное управление фокусировкой с помощью простых нажатий. Чтобы сместить фокус, достаточно провести пальцем. Это очень удобно, когда наблюдение за съемкой осуществляется с помощью видоискателя. Или дотроньтесь до нужного объекта на экране, чтобы камера навелась на него.

2) Ограничитель диапазона фокусировки. Если ваш объект находится далеко, вы можете ограничить минимальное расстояние фокусировки 3 метрами, чтобы камера не сбивалась на возникающие перед ней препятствия и быстрее находила нужный объект при первоначальном запуске автофокуса.

3) Режим автоматической автофокусировки (AF-A): автоматически переводит автофокусировку в покадровый или следящий режим в зависимости от того, двигается объект или стоит неподвижно.

4) AF-ON: никаких полунажатий для автофокусировки. При ведении объекта полезнее фокусироваться на нем одой кнопкой, а спускать затвор другой: когда вы отпустите кнопку спуска затвора после первой серии кадров, система фокусировки останется активной и не потеряет объект (пока вы удерживаете кнопку AF-ON). Ранее подобным функционалом располагали только профессиональные системные камеры, теперь это доступно в RX10 IV.

Серийная съемка со скоростью 24 кадра/с

Сделать удачный снимок динамической сцены теперь стало проще — мощный процессор BIONZ X и матрица с высокой скоростью считывания позволяют RX10 IV вести серийную съемку на скорости до 24 кадров/с, с отслеживанием автофокусировки и автоэкспозиции (до 249 кадров в серии при сохранении в JPEG Fine или до 112 кадров в RAW). Даже при серийной съемке со скоростью 24 кадра в секунду изображения выводятся на электронный видоискатель четко, качественно и практически без задержек.

Бесшумный электронный затвор

Переведите затвор в бесшумный режим, чтобы не создавать лишних звуков при съемке концертных выступлений или дикой природы. Быстрое считывание данных с матрицы Exmor RS значительно снижает искажения на изображении (эффект «скользящего затвора»), когда в кадре есть быстродвижущиеся объекты, например мяч в полете после удара. С электронным затвором камера поддерживает выдержки до 1/32 000 с.

Стремясь к совершенству

Зум-объектив ZEISS® Vario-Sonnar T* 24–600 мм f/2.4–4 обеспечивает высокую контрастность и резкость в каждом снимке во всем диапазоне фокусных расстояний. На объективе располагаются кольца для ручного управления трансфокатором (зумом), фокусом и диафрагмой. Объектив оснащен оптическим стабилизатором с эффективностью приблизительно 4.5 ступени экспозиции

* 24-600 мм в 35-мм эквиваленте

Исключительно широкие возможности видеосъемки

RX10 IV может записывать видео с разрешением UHD 4K (24, 25, 30 кадров/с) или Full HD (от 24 до 120 кадров/с). Быстрая фазовая фокусировка позволяет удерживат фокус на нужном объекте, даже если он быстро перемещается. «Чистый HDMI» (HDMI Clearout) позволяет вести запись на внешние рекордеры, с минимальным сжатием и без ограничения по времени съемки. Питание по USB позволяет камере снимать практически неограниченное время при подключении к сетевому адаптеру (или универсальным внешним аккумуляторам). Функция Picture Profile позволяет быстро привести настройки цветопередачу и контрастности к единому стандарту при записи на несколько камер Sony, включая камеры разных моделей. Настройки гаммы S-Gamut / S-Log2 / S-Log3 позволяют получить максимально нейтральную цветопередачу с широким динамическим диапазоном для последующего грейдинга. Другие профессиональные функции: временной код (Time Code), информационный бит (User Bit), фокус-пикинг (Focus Peaking), «Зебра». RX10 IV также может вести параллельную запись в UHD 4K и 720p прокси - для ускорения обработки. Вы сначала используете «легкий» файл в 720р, применяете к нему все необходимые правки, а затем просто заменяете дорожку с 720p на UHD и запускаете обработку.