Компактный фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV (DSC-RX10M4)
Код товара : УТ-00065958
Артикул : @ DSCRX10M4
157 990 ₽
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Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
72
Объектив
f 8.8 - 220 mm / 2.4 - 4 (24-600 мм в 35-мм эквиваленте)
Оптический зум
25х
Стабилизатор изображения
оптический, сдвиг линз + электронный
Фотосъёмка
Автоспуск
2, 5 или 10 с., 1, 3 или 5 снимков.
Размер фотоизображения
5472×3648 (3:2), 4864x3648 (4:3), 5472x3080 (16:9), 3648х3648 (1:1) и менее
Баланс белого
авто, 9 предустановок, ручной, установка температуры в К
Серийная съемка
режим "приоритет скорости": 24 кадра в секунду (112 RAW, 249 JPEG Fine), 10 кадров/с, 3.5 кадра/с
Одновременная съемка фото и видео
Есть
Цифровой зум
до 100х (вместе с оптическим)
Съёмка видео
Битрейт
XAVC S: 50 или 100 Мбит/с (FullHD / 4K), AVCHD: от 17 до 28 Мбит/с, MP4: от 16 до 28 Мбит/с
Формат записи звука
XAVC S: стерео LPCM, AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2ch, MP4: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Видеосъемка
4K UHD (3840 x 2,160) 30, 25 или 24 кадра/с; Full HD (1920 x 1080) от 120 до 24 кадров/с; скоростная Full HD съемка: до 1000 кадров/с (до 7 с., реальное разрешение ниже)
Минимальная освещенность
2.4 люкс (скорость затвора 1/30 с)
Фокусировка
Функции автофокуса
гибридная фокусировка: фазовая + по контрасту; 315 точек фазовой фокусировки (покрытие около 65% кадра) + 25 зон контрастной фокусировки, следящая фокусировка, фокусировка по глазам, режимы AF-A и AF-ON
Матрица
Датчик изображения
1" Exmor RS CMOS (13.2 х 8.8 мм)
Светочувствительность
фото: ISO 100 - 12800 c расширением до 64, 80, в режиме мультикадрового ШП: 100 - 25 600; видео: ISO 100 - 12800
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
20.1
Прочие особенности
Дата анонса
01.01.2017
Комплектация
аккумулятор NP-FW50, сетевой адаптер AC-UUD12, кабель USB, плечевой ремень, крышка объектива, бленда, крышка видоискателя, заглушка "горячего башмака", инструкция
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL, оценочный, центрально-взвешенный или точечный
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
от -4.0 до +3.0 диоптрий
Видоискатель
электронный, диагональ 0.39" (1 см), XGA OLED, прибл. 2.4 млн. точек, вынос окулярной точки: 23 мм от линзы (21.5 от рамки окуляра), увеличение 0.7х (фокусное расстояние 50 мм, фокусировка на бесконечность)
Память и интерфейсы
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC (UHS-I), Memory Stick Duo (для записи 4K видео рекомендуются карты с классом скорости не ниже U3 / V-30)
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор NP-FW50, приблизительно 400 кадров по стандарту CIPA (370 кадров при использовании электронного видоискателя) / внешнее питание по USB (5 В)
Физические характеристики
Вес
1095 г (с аккумулятором и картой памяти), 1050 г (только корпус)
Размеры товара
132.5 х 127.4 х 94 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак стандарта ISO 518 для вспышек Sony и других совместимых
Встроенная вспышка
Есть
Описание
Высокоскоростная автофокустировка и широкий диапазон фокусных расстояний
С RX10 IV снимать качественные видео и фото стало гораздо проще — в этой прочной, компактной камере собрано множество инновационных технологий, которые придутся по душе любому профессионалу. Здесь есть и сверхбыстрая система автофокусировки, и легендарная оптика от Carl Zeiss с 25-кратным зумом, мощный процессор и многое другое.
Настоящий прорыв в автофокусировке
Система автофокусировки в RX10 IV имеет повышенный отклик, точность и широкое покрытие кадра, что позволяет четче контролировать фокус на объекте даже в самых динамических сценах.
315 точек фазовой автофокусировки покрывают приблизительно 65% площади изображения, позволяя системе автофокусировки определять любые объекты, которые попадают в кадр. Технология следящей автофокусировки эффективно отслеживает движение объекта, активируя вокруг него точки автофокусировки (АФ), которые плотно покрывают весь кадр.
Вспомогательные функции автофокусировки:
1) Отзывчивое сенсорное управление. Камера RX10 IV обеспечивает интуитивное, универсальное управление фокусировкой с помощью простых нажатий. Чтобы сместить фокус, достаточно провести пальцем. Это очень удобно, когда наблюдение за съемкой осуществляется с помощью видоискателя. Или дотроньтесь до нужного объекта на экране, чтобы камера навелась на него.
2) Ограничитель диапазона фокусировки. Если ваш объект находится далеко, вы можете ограничить минимальное расстояние фокусировки 3 метрами, чтобы камера не сбивалась на возникающие перед ней препятствия и быстрее находила нужный объект при первоначальном запуске автофокуса.
3) Режим автоматической автофокусировки (AF-A): автоматически переводит автофокусировку в покадровый или следящий режим в зависимости от того, двигается объект или стоит неподвижно.
4) AF-ON: никаких полунажатий для автофокусировки. При ведении объекта полезнее фокусироваться на нем одой кнопкой, а спускать затвор другой: когда вы отпустите кнопку спуска затвора после первой серии кадров, система фокусировки останется активной и не потеряет объект (пока вы удерживаете кнопку AF-ON). Ранее подобным функционалом располагали только профессиональные системные камеры, теперь это доступно в RX10 IV.
Серийная съемка со скоростью 24 кадра/с
Сделать удачный снимок динамической сцены теперь стало проще — мощный процессор BIONZ X и матрица с высокой скоростью считывания позволяют RX10 IV вести серийную съемку на скорости до 24 кадров/с, с отслеживанием автофокусировки и автоэкспозиции (до 249 кадров в серии при сохранении в JPEG Fine или до 112 кадров в RAW). Даже при серийной съемке со скоростью 24 кадра в секунду изображения выводятся на электронный видоискатель четко, качественно и практически без задержек.
Бесшумный электронный затвор
Переведите затвор в бесшумный режим, чтобы не создавать лишних звуков при съемке концертных выступлений или дикой природы. Быстрое считывание данных с матрицы Exmor RS значительно снижает искажения на изображении (эффект «скользящего затвора»), когда в кадре есть быстродвижущиеся объекты, например мяч в полете после удара. С электронным затвором камера поддерживает выдержки до 1/32 000 с.
Стремясь к совершенству
Зум-объектив ZEISS® Vario-Sonnar T* 24–600 мм f/2.4–4 обеспечивает высокую контрастность и резкость в каждом снимке во всем диапазоне фокусных расстояний. На объективе располагаются кольца для ручного управления трансфокатором (зумом), фокусом и диафрагмой. Объектив оснащен оптическим стабилизатором с эффективностью приблизительно 4.5 ступени экспозиции
* 24-600 мм в 35-мм эквиваленте
Исключительно широкие возможности видеосъемки
RX10 IV может записывать видео с разрешением UHD 4K (24, 25, 30 кадров/с) или Full HD (от 24 до 120 кадров/с). Быстрая фазовая фокусировка позволяет удерживат фокус на нужном объекте, даже если он быстро перемещается. «Чистый HDMI» (HDMI Clearout) позволяет вести запись на внешние рекордеры, с минимальным сжатием и без ограничения по времени съемки. Питание по USB позволяет камере снимать практически неограниченное время при подключении к сетевому адаптеру (или универсальным внешним аккумуляторам). Функция Picture Profile позволяет быстро привести настройки цветопередачу и контрастности к единому стандарту при записи на несколько камер Sony, включая камеры разных моделей. Настройки гаммы S-Gamut / S-Log2 / S-Log3 позволяют получить максимально нейтральную цветопередачу с широким динамическим диапазоном для последующего грейдинга. Другие профессиональные функции: временной код (Time Code), информационный бит (User Bit), фокус-пикинг (Focus Peaking), «Зебра». RX10 IV также может вести параллельную запись в UHD 4K и 720p прокси - для ускорения обработки. Вы сначала используете «легкий» файл в 720р, применяете к нему все необходимые правки, а затем просто заменяете дорожку с 720p на UHD и запускаете обработку.