Описание

Зажим Sony CPT-R1 позволяет зафиксировать HDMI и USB кабели, подключенные к камере, чтобы они не выпадали из гнезд и не разрушали гнезда при случайных рывках за кабель. Зажим устанавливается в штативное гнездо камеры или любое другое резьбовое гнездо 1/4" (на угловой площадке или клетке для камеры), при этом аналогичное гнездо дублируется в нижней части зажима.

Зажим Sony CPT-R1 создавался для камер RX0 серии, но также совместим с компактными и системными фотоаппаратами, а также видео- и экшен-камерами Sony. Полный список моделей можно найти по ссылке: https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/index.php?area=us&lang=en&mdl=CPT-R1