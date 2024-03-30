Объектив Sony Carl Zeiss Vario-Sonnar T*24-70mm f/2.8 ZA SSM (состояние 4-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074571 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-30

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Задать вопрос Причина уценки: нет байонетной крышки, потертости, мелкие царапины, крупный скол по краю передней линзы (на свойства картинки не влияет, оптическая система и работа автофокуса в норме). 31 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139571 Линейка Alpha Тип объектива стандартный Фокусное расстояние переменное Мин. фокусное расстояние 24 мм Макс. фокусное расстояние 70 мм Кратность зума 2.9x Минимальное расстояние фокусировки 0.34 м Углы обзора Минимальный угол обзора 23 град.мин Максимальный угол обзора 84 град.мин Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8 Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8 Минимальная диафрагма (F) 22 Число лепестков диафрагмы 9 Крепление Байонет Minolta A Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм Линзы Число групп элементов 13 Число элементов 17 Число асферических элементов 2 Число низкодисперсных элементов 2 Размеры и вес Диаметр 83 мм Длина 111 мм Вес 955 г Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние: 4- # 1873966 Комплектация: объектив, передняя крышка Гарантия 90 дней.

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