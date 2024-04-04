Объектив Sony Zeiss Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074675 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-04/01

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Задать вопрос Причина уценки: следы эксплуатации, царапины на корпусе (на гранях вокруг передней линзы), линзы без повреждений и дефектов. 41 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139675 Тип объектива стандартный, Фиксированный фокус, фикс

Фокусное расстояние постоянное

Мин. фокусное расстояние 55 мм

Макс. фокусное расстояние 55 мм

Фокусное расстояние фикс-объектива 55 мм

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.8

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 9

Крепление

Байонет Sony E

Диаметр резьбы для светофильтра 49 мм

Линзы

Число групп элементов 5

Число элементов 7

Число асферических элементов 3

Размеры и вес

Диаметр 64.4 мм

Длина 70.5 мм

Вес 281 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

# 47560565

Комплектация: передняя крышка.

Гарантия 90 дней.

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