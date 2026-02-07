Объектив Sony Zeiss Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00091270
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-02-07/7
Код товара:УТ-00091270
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-02-07/7
Объектив, системаSony E
Тип б/у товараОбъективы
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации на корпусе.
S/n: 1982104
Комплектация: объектив, две крышки, бленда. коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации на корпусе.
S/n: 1982104
Комплектация: объектив, две крышки, бленда. коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.