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Объектив Sony Zeiss Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA (состояние 5) (б/у)

  • Zeiss Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA (состояние 5)
  • Zeiss Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA (состояние 5)
  • Zeiss Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA (состояние 5)
  • Zeiss Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA (состояние 5)
  • Zeiss Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA (состояние 5)
  • Zeiss Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA (состояние 5)
  • Zeiss Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA (состояние 5)
  • Zeiss Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA (состояние 5)
  • Zeiss Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA (состояние 5)
  • Zeiss Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA (состояние 5)
  • Zeiss Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA (состояние 5)
Код товара:УТ-00091270
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-02-07/7

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации на корпусе.
S/n: 1982104
Комплектация: объектив, две крышки, бленда. коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.