Зарядное устройство Sony BC-VW1 (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073111 Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-01-31/01

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие следы эксплуатации. 1 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138111 Зарядное устройство для аккумулятора Sony NP-FW50

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

# n/a

Комплектация: Зарядное устройство, кабель питания.

Гарантия от 14 до 90 дней.

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