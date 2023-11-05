Зарядное устройство Sony BC-VW1 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071332
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-11-05/01
Причина уценки:
Следы эксплуатации, потёртости.
1 800 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 136332
Зарядное устройство для аккумулятора Sony NP-FW50
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: зарядное устройство, кабель питания
Гарантия 14 дней.