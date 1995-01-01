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Зарядное устройство Sony BC-U2A для 2 аккумуляторов BP-U серии

  • BC-U2A для 2 аккумуляторов BP-U серии
  • BC-U2A для 2 аккумуляторов BP-U серии
  • BC-U2A для 2 аккумуляторов BP-U серии
Код товара:УТ-00082213
Артикул:BC-U2A

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зарядное устройство Sony BC-U2A может заряжать одновременно 2 аккумулятора серии BP-U или заряжать 1 аккумулятор и обеспечивать постоянное питание для камеры (12В 3А). Для переключения между этими режимами на корпусе предусмотрен ползунок-переключатель. Устройство работает от сетей 100~240В, что позволяет использовать его практически в любом регионе мира.

Приблизительное время зарядки:

  • BP-U90: 190 минут
  • BP-U60, BP-U60T: 150 минут
  • BP-U30: 130 минут

Характеристики

  • Габариты (Ш x В x Г): 177 x 53,2 x 137 мм
  • Масса: 620 г с кабелем питания от источника постоянного тока
  • Рабочая температура:
    • Режим сетевого адаптера: от–5 ℃ до +45 ℃
    • Режим двойной зарядки: от 0 ℃ до +45 ℃